Белорусский пограничник незаконно перешел границу в Волынской области и заявил, что хочет защищать Украину – Госпогранслужба

"В Волынской области задержан мужчина без документов, незаконно пересекший украинскую границу. Мужчина признался, что проходит службу в Брестской пограничной группе и хочет присоединиться к силам обороны Украины. Вместе с единомышленником он направлялся к границе, но их начали преследовать со стрельбой. Так что дойти до государственной границы смог только один", – говорится в сообщении.

Сейчас проводится проверка указанной информации, после чего в отношении иностранца будет принято решение, отметили в ГПСУ.