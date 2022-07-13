Белорусский пограничник незаконно перешел границу в Волынской области и заявил, что хочет защищать Украину – Госпогранслужба

"В Волынской области задержан мужчина без документов, незаконно пересекший украинскую границу. Мужчина признался, что проходит службу в Брестской пограничной группе и хочет присоединиться к силам обороны Украины. Вместе с единомышленником он направлялся к границе, но их начали преследовать со стрельбой. Так что дойти до государственной границы смог только один", – говорится в сообщении.
Сейчас проводится проверка указанной информации, после чего в отношении иностранца будет принято решение, отметили в ГПСУ.
С 24 февраля Россия ведет полномасштабную войну против Украины. Вторжение оккупационные войска вели сразу с нескольких направлений, в том числе с территории Беларуси. Также с белорусской территории по Украине РФ ведет запуск ракет.