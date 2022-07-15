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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Бестолковые попытки". Генштаб ВСУ рассказал об очередных отбитых атаках оккупантов на востоке Украины

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Украинские воины остановили противника огнем, отметили в ВСУ
Украинские воины остановили противника огнем, отметили в ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

В Донецкой и Луганской областях российские оккупанты пытались вести атакующие действия и были остановлены украинскими военными. Об этом проинформировал 15 июля в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Украинские воины снова успешно отразили штурм, во время которого оккупанты пытались установить контроль над Богородичным. [...] Оккупанты пытались взять под контроль участок дороги Бахмут – Лисичанск. Вели штурмовые действия в направлении Нагорного и Белогоровки. Украинские воины огнем остановили все эти бестолковые попытки врага и отбросили его обратно", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, оккупанты также сделали "несколько безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение на направлениях Николаевка – Спорное, Мироновка – Углегорская ТЭС и Возрождение – Вершина, как результат – оккупанты понесли потери и откатились назад".

"Значительными потерями для российских оккупантов завершилась попытка улучшить тактическое положение на направлениях Сладкое – Водяное, Владимировка – Водяное, Егоровка – Павловка. Под огнем украинских воинов остатки вражеских сил отошли", – объяснили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02f5eNULx9G4q1rsgmg13fNq5LVHHLYxHFtu1sDVEKcB6N8acZtBC18ow2WsWWU391l

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Донбасс, Генштаб ВСУ, оккупация, штурм, Лисичанск, Углегорск, вторжение, Мироновка, Водяное, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты, Белогоровка
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