"Бестолковые попытки". Генштаб ВСУ рассказал об очередных отбитых атаках оккупантов на востоке Украины

"Украинские воины снова успешно отразили штурм, во время которого оккупанты пытались установить контроль над Богородичным. [...] Оккупанты пытались взять под контроль участок дороги Бахмут – Лисичанск. Вели штурмовые действия в направлении Нагорного и Белогоровки. Украинские воины огнем остановили все эти бестолковые попытки врага и отбросили его обратно", – говорится в сообщении.
По данным украинских военных, оккупанты также сделали "несколько безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение на направлениях Николаевка – Спорное, Мироновка – Углегорская ТЭС и Возрождение – Вершина, как результат – оккупанты понесли потери и откатились назад".
"Значительными потерями для российских оккупантов завершилась попытка улучшить тактическое положение на направлениях Сладкое – Водяное, Владимировка – Водяное, Егоровка – Павловка. Под огнем украинских воинов остатки вражеских сил отошли", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.