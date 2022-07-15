"Бестолковые попытки". Генштаб ВСУ рассказал об очередных отбитых атаках оккупантов на востоке Украины

"Украинские воины снова успешно отразили штурм, во время которого оккупанты пытались установить контроль над Богородичным. [...] Оккупанты пытались взять под контроль участок дороги Бахмут – Лисичанск. Вели штурмовые действия в направлении Нагорного и Белогоровки. Украинские воины огнем остановили все эти бестолковые попытки врага и отбросили его обратно", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, оккупанты также сделали "несколько безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение на направлениях Николаевка – Спорное, Мироновка – Углегорская ТЭС и Возрождение – Вершина, как результат – оккупанты понесли потери и откатились назад".

"Значительными потерями для российских оккупантов завершилась попытка улучшить тактическое положение на направлениях Сладкое – Водяное, Владимировка – Водяное, Егоровка – Павловка. Под огнем украинских воинов остатки вражеских сил отошли", – объяснили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)