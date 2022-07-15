Украинские военные отбили штурм российских оккупантов на бахмутском направлении – Генштаб ВСУ

"Попытки вражеского штурма в районе Кодемы и Белогоровки наши воины успешно остановили, как и попытки овладеть селами Спорное и Вершина. Оккупанты получили жесткое сопротивление, понесли значительные потери и бесславно отошли", – говорится в сообщении.
На славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение и вести наступательные действия в направлении Славянска.
На донецком направлении противник по линии столкновения открывал огонь из артиллерии и танков по позициям подразделений ВСУ, а также вел разведку, пытаясь найти слабые места в обороне украинских войск. Оккупанты не оставляют попыток продвинуться в направлении Соледара и Бахмута.
На краматорском направлении захватчики проводят перегруппировку с целью возобновления наступления в направлении Северска.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины.
"Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.