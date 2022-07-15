Украинские военные отбили штурм российских оккупантов на бахмутском направлении – Генштаб ВСУ

В Генштабе заявили, что оккупанты понесли значительные потери на бахмутском направлении Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Попытки вражеского штурма в районе Кодемы и Белогоровки наши воины успешно остановили, как и попытки овладеть селами Спорное и Вершина. Оккупанты получили жесткое сопротивление, понесли значительные потери и бесславно отошли", – говорится в сообщении.

На славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение и вести наступательные действия в направлении Славянска.

На донецком направлении противник по линии столкновения открывал огонь из артиллерии и танков по позициям подразделений ВСУ, а также вел разведку, пытаясь найти слабые места в обороне украинских войск. Оккупанты не оставляют попыток продвинуться в направлении Соледара и Бахмута.

На краматорском направлении захватчики проводят перегруппировку с целью возобновления наступления в направлении Северска.

Война России против Украины. Главное (обновляется)