Оккупанты накапливают технику и личный состав в Херсонской области – командование "Юг"

Жители общин, граничащих с Днепропетровской и Николаевской областями, фиксируют увеличение техники и количества российских военных, отметило командование "Юг" Фото: EPA (иллюстративное)

Об этом 14 июля в Facebook проинформировало оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины.

"На территории Херсонской области продолжаются боевые действия, многие населенные пункты на грани уничтожения. Каждый день от взрывов и обстрелов страдают мирные жители, на минах подрывается скот, уничтожается уцелевшая ранее инфраструктура, горят поля с пшеницей и лесами, – говорится в сообщении. – Жители общин, граничащих с Днепропетровской и Николаевской областями, фиксируют увеличение техники и количества российских военных".

Пресс-служба Херсонской областной военной администрации сообщила 13 июля, что российские войска готовят линию обороны у Антоновского моста через Днепр (расположен между Херсоном и Алешками).

Накануне, 12 июля издание "РИА-Мелитополь" отмечало, что через Мелитополь Запорожской области в сторону Херсона "движется нескончаемая колонна российской армии".

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