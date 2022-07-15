Оккупанты накапливают технику и личный состав в Херсонской области – командование "Юг"

Об этом 14 июля в Facebook проинформировало оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины.
"На территории Херсонской области продолжаются боевые действия, многие населенные пункты на грани уничтожения. Каждый день от взрывов и обстрелов страдают мирные жители, на минах подрывается скот, уничтожается уцелевшая ранее инфраструктура, горят поля с пшеницей и лесами, – говорится в сообщении. – Жители общин, граничащих с Днепропетровской и Николаевской областями, фиксируют увеличение техники и количества российских военных".
Пресс-служба Херсонской областной военной администрации сообщила 13 июля, что российские войска готовят линию обороны у Антоновского моста через Днепр (расположен между Херсоном и Алешками).
Накануне, 12 июля издание "РИА-Мелитополь" отмечало, что через Мелитополь Запорожской области в сторону Херсона "движется нескончаемая колонна российской армии".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской области.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.
Президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге освобождение Херсона. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от города.
10 июля вышло интервью министра обороны Украины Алексея Резникова, в котором он сказал, что Зеленский поручил подготовиться к деоккупации юга.
ВСУ освободили от российских оккупантов уже 44 населенных пункта в Херсонской области, сообщили в ОВА 14 июля.
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, Зеленский поставил задачу ВСУ освободить от российских оккупантов не только Херсонскую область, но и всю территорию страны.