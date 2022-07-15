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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты накапливают технику и личный состав в Херсонской области – командование "Юг"

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Жители общин, граничащих с Днепропетровской и Николаевской областями, фиксируют увеличение техники и количества российских военных, отметило командование "Юг"
Жители общин, граничащих с Днепропетровской и Николаевской областями, фиксируют увеличение техники и количества российских военных, отметило командование "Юг"
Фото: EPA (иллюстративное)

Российские оккупационные войска накапливают боевую технику и личный состав на временно захваченных территориях Херсонской области.

Об этом 14 июля в Facebook проинформировало оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины.

"На территории Херсонской области продолжаются боевые действия, многие населенные пункты на грани уничтожения. Каждый день от взрывов и обстрелов страдают мирные жители, на минах подрывается скот, уничтожается уцелевшая ранее инфраструктура, горят поля с пшеницей и лесами, – говорится в сообщении. – Жители общин, граничащих с Днепропетровской и Николаевской областями, фиксируют увеличение техники и количества российских военных".

https://www.facebook.com/okPivden/posts/pfbid024sxBmrJiWu8UDupitpN6T2an8sg5XRAgU5NN5tBMLoc6mPE3A8Ry7B8BsWZyQRPAl

Пресс-служба Херсонской областной военной администрации сообщила 13 июля, что российские войска готовят линию обороны у Антоновского моста через Днепр (расположен между Херсоном и Алешками).

Накануне, 12 июля издание "РИА-Мелитополь" отмечало, что через Мелитополь Запорожской области в сторону Херсона "движется нескончаемая колонна российской армии".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской области.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.

Президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге освобождение Херсона. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от города.

10 июля вышло интервью министра обороны Украины Алексея Резникова, в котором он сказал, что Зеленский поручил подготовиться к деоккупации юга.

ВСУ освободили от российских оккупантов уже 44 населенных пункта в Херсонской области, сообщили в ОВА 14 июля.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, Зеленский поставил задачу ВСУ освободить от российских оккупантов не только Херсонскую область, но и всю территорию страны.

Теги: Россия, Украина, захват, оккупация, Херсонская область, военная техника, Днепропетровская область, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, население, российские оккупанты, деоккупация
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