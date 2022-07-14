ВСУ освободили от российских оккупантов более 40 населенных пунктов в Херсонской области – ОВА

Об этом 14 июля на брифинге, который транслировался на YouTube-канале "Медіацентр Україна", рассказал и.о. главы Херсонской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Бутрий.
"На сегодня большая часть Херсонской области остается под временной оккупацией. Освобождены на сегодняшний день 44 населенных пункта. Они сильно страдают, потому что российские оккупанты постоянно их обстреливают", – сказал он.
По словам Бутрия, освобожденные населенные пункты Херсонской области "испытывают очень большие разрушения".
"Разрушается инфраструктура, детские сады, школы, жилые дома. Вот так "русский мир" хочет уничтожить наше государство", – отметил и.о. главы Херсонской ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской области.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.
Президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге освобождение Херсона. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от города.
10 июля вышло интервью министра обороны Украины Алексея Резникова, в котором он сказал, что Зеленский поручил подготовиться к деоккупации юга.
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, Зеленский поставил задачу ВСУ освободить от российских оккупантов не только Херсонскую область, но и всю территорию страны.