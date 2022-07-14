ВСУ освободили от российских оккупантов более 40 населенных пунктов в Херсонской области – ОВА

В конце мая украинские военные перешли в контрнаступление на юге страны Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South”﻿ / Facebook

Об этом 14 июля на брифинге, который транслировался на YouTube-канале "Медіацентр Україна", рассказал и.о. главы Херсонской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Бутрий.

"На сегодня большая часть Херсонской области остается под временной оккупацией. Освобождены на сегодняшний день 44 населенных пункта. Они сильно страдают, потому что российские оккупанты постоянно их обстреливают", – сказал он.

По словам Бутрия, освобожденные населенные пункты Херсонской области "испытывают очень большие разрушения".

"Разрушается инфраструктура, детские сады, школы, жилые дома. Вот так "русский мир" хочет уничтожить наше государство", – отметил и.о. главы Херсонской ОВА.

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