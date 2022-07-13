"Вся наша земля вернется к нам". Данилов заявил, что у ВСУ есть график боевых действий по деоккупации Украины, без дедлайнов

Данилов: Не только Херсонская область, а вся наша земля вернется домой Фото: Олексій Данілов / Facebook

"Вся наша земля вернется к нам. Вопрос только очередности и времени. Этот вопрос решают наши военные: они лучше понимают, где, на каком направлении они должны вести боевые действия в первую очередь, во вторую, третью, четвертую. Этот график есть у них. Он довольно гибкий, зависит от многих обстоятельств. Не только Херсонская область, а вся наша родная земля, определенная в 1991 году, вернется домой", – сказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, дедлайнов у Вооруженных сил Украины (ВСУ) для этого нет.

"Это вещи для нас абсолютно дикие... Мы понимаем, что победа будет за нами. И никаких дедлайнов на войне быть не может – это недопустимые вещи. Война – это постоянно меняющаяся ситуация. Думать, что все можно просчитать и сказать, что это будет завтра, мы не можем", – отметил секретарь СНБО.

По словам Данилова, президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу ВСУ освободить всю территорию страны от российских оккупантов.

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