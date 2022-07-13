"Вся наша земля вернется к нам". Данилов заявил, что у ВСУ есть график боевых действий по деоккупации Украины, без дедлайнов

"Вся наша земля вернется к нам. Вопрос только очередности и времени. Этот вопрос решают наши военные: они лучше понимают, где, на каком направлении они должны вести боевые действия в первую очередь, во вторую, третью, четвертую. Этот график есть у них. Он довольно гибкий, зависит от многих обстоятельств. Не только Херсонская область, а вся наша родная земля, определенная в 1991 году, вернется домой", – сказал секретарь СНБО.
По словам Данилова, дедлайнов у Вооруженных сил Украины (ВСУ) для этого нет.
"Это вещи для нас абсолютно дикие... Мы понимаем, что победа будет за нами. И никаких дедлайнов на войне быть не может – это недопустимые вещи. Война – это постоянно меняющаяся ситуация. Думать, что все можно просчитать и сказать, что это будет завтра, мы не можем", – отметил секретарь СНБО.
По словам Данилова, президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу ВСУ освободить всю территорию страны от российских оккупантов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Донецкой и Луганской областей. Оккупационные власти заявили, что готовят в Херсонской области "референдум" о присоединении к России. По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября. В остальных областях на временно захваченных территориях "референдумы" также могут попытаться организовать в эту же дату.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.
Освобождение Херсона Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.
30 июня, после бегства российских войск с острова Змеиный, Одесская область была объявлена полностью деоккупированной. Всего на территории Украины, по данным Офиса президента на 5 июля, ВСУ деоккупировали 1028 населенных пунктов.