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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вся наша земля вернется к нам". Данилов заявил, что у ВСУ есть график боевых действий по деоккупации Украины, без дедлайнов

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Данилов: Не только Херсонская область, а вся наша земля вернется домой
Данилов: Не только Херсонская область, а вся наша земля вернется домой
Фото: Олексій Данілов / Facebook

Украина вернет все свои территории, временно оккупированные РФ. Убеждение в этом 13 июля в эфире "Радіо НВ", видеозапись которого опубликована в YouTube СМИ, выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Вся наша земля вернется к нам. Вопрос только очередности и времени. Этот вопрос решают наши военные: они лучше понимают, где, на каком направлении они должны вести боевые действия в первую очередь, во вторую, третью, четвертую. Этот график есть у них. Он довольно гибкий, зависит от многих обстоятельств. Не только Херсонская область, а вся наша родная земля, определенная в 1991 году, вернется домой", – сказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, дедлайнов у Вооруженных сил Украины (ВСУ) для этого нет.

"Это вещи для нас абсолютно дикие... Мы понимаем, что победа будет за нами. И никаких дедлайнов на войне быть не может – это недопустимые вещи. Война – это постоянно меняющаяся ситуация. Думать, что все можно просчитать и сказать, что это будет завтра, мы не можем", – отметил секретарь СНБО.

По словам Данилова, президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу ВСУ освободить всю территорию страны от российских оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Донецкой и Луганской областей. Оккупационные власти заявили, что готовят в Херсонской области "референдум" о присоединении к России. По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября. В остальных областях на временно захваченных территориях "референдумы" также могут попытаться организовать в эту же дату.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге. 4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.

Освобождение Херсона Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.

30 июня, после бегства российских войск с острова Змеиный, Одесская область была объявлена полностью деоккупированной. Всего на территории Украины, по данным Офиса президента на 5 июля, ВСУ деоккупировали 1028 населенных пунктов.

Теги: Россия, Украина, СНБО, захват, оккупация, Херсонская область, ВСУ, война России против Украины, Алексей Данилов, российские оккупанты, деоккупация
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