Оккупанты обустроили склад боеприпасов в драмтеатре Херсона – украинская разведка

"В помещении Херсонского драматического театра имени Николая Кулиша создан склад артиллерийских боеприпасов. Разгрузка грузовиков рядом с театром проводилась ночью с 11-го на 12 июля. Сейчас осуществляется усиленная охрана помещения театра, проводится патрулирование сквера и улиц вокруг театра", – говорится в сообщении.
По данным украинской разведки, на территорию мобильного госпиталя в Херсоне противник двумя КамАЗами доставил около 40 раненых оккупантов.
Помимо этого, в оккупационной администрации Херсона ожидается прибытие из РФ группы политтехнологов, которые должны организовать подготовку и проведение так называемого референдума "о присоединении к России".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Оккупационные власти Херсонской области заявили, что готовят в регионе "референдум о присоединении к России". По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.
Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.
4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.
Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.