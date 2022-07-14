Оккупанты обустроили склад боеприпасов в драмтеатре Херсона – украинская разведка

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова Фото: ЕРА

"В помещении Херсонского драматического театра имени Николая Кулиша создан склад артиллерийских боеприпасов. Разгрузка грузовиков рядом с театром проводилась ночью с 11-го на 12 июля. Сейчас осуществляется усиленная охрана помещения театра, проводится патрулирование сквера и улиц вокруг театра", – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, на территорию мобильного госпиталя в Херсоне противник двумя КамАЗами доставил около 40 раненых оккупантов.

Помимо этого, в оккупационной администрации Херсона ожидается прибытие из РФ группы политтехнологов, которые должны организовать подготовку и проведение так называемого референдума "о присоединении к России".

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