С территории Святогорской лавры эвакуировали семью и пару пожилых людей – украинская разведка

Об этом 16 июля в Telegram проинформировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.
"Усилиями ГУР Минобороны при участии народных депутатов Украины с территории Святогорской лавры удалось эвакуировать группу мирных жителей. Это семья… отец, мать и трое детей. При этом самый младший ребенок родился на территории Лавры несколько дней назад. Также смогла уехать пара пожилых людей – мужчина и женщина", – говорится в сообщении.
Отмечается, что все эвакуированные уже находятся на подконтрольной Украине территории.
"Украина продолжает работать над установлением режима прекращения огня и организацией гуманитарного коридора в Святогорскую лавру. На ее территории находится до 600 мирных жителей, из которых более 50 детей, в том числе четыре младенца", – подчеркнули в украинской разведке.
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Россияне уже несколько раз бомбили и обстреливали Святогорск, Святогорскую лавру и села рядом с ними в ходе открытого вторжения, начавшегося в феврале 2022 года. 1 июня обстрелу подверглась сама Лавра, трое монахов погибли сразу, еще один скончался в больнице.
Святогорская лавра является одной из трех святынь украинского православия, имеющих статус Лавры. Она подчиняется УПЦ МП, которая на соборе 27 мая заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.
В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".