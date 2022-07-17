С территории Святогорской лавры эвакуировали семью и пару пожилых людей – украинская разведка

Россияне уже несколько раз обстреливали Святогорскую лавру Фото: gur.gov.ua

Об этом 16 июля в Telegram проинформировало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"Усилиями ГУР Минобороны при участии народных депутатов Украины с территории Святогорской лавры удалось эвакуировать группу мирных жителей. Это семья… отец, мать и трое детей. При этом самый младший ребенок родился на территории Лавры несколько дней назад. Также смогла уехать пара пожилых людей – мужчина и женщина", – говорится в сообщении.

Отмечается, что все эвакуированные уже находятся на подконтрольной Украине территории.

"Украина продолжает работать над установлением режима прекращения огня и организацией гуманитарного коридора в Святогорскую лавру. На ее территории находится до 600 мирных жителей, из которых более 50 детей, в том числе четыре младенца", – подчеркнули в украинской разведке.

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Видео: Головне управління розвідки МО України / YouTube