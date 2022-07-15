Украина работает над организацией гумкоридора из Святогорской лавры, там находится около 600 гражданских – ГУР

Лавра сейчас находится под постоянным огнем российских оккупантов, сообщили в ГУР. По данным разведки, на ее территории остается до 600 гражданских.

"Около 70% из них – паломники и местные жители, которые пытались найти убежище от обстрелов. Значительная часть паломников прибыла еще до начала активных боевых действий. В дальнейшем из-за активных боевых действий мирные жители не смогли эвакуироваться в безопасное место и обратились с просьбой об организации безопасного коридора", – говорится в релизе.

Около 100 монахов отказываются покидать территорию Лавры, отметили в ГУР.

"Часть из них из-за ранений, возраста и болезней находятся в тяжелом состоянии, что делает невозможным их эвакуацию. Именно для них организуется доставка гуманитарных грузов – еды, воды и медикаментов. Также пострадавшим будет предоставлена необходимая медицинская помощь", – сообщили в разведке.

В ГУР добавили, что Украина "готова привлечь международных посредников к содействию в организации гуманитарного коридора", чтобы сберечь жизни людей и предотвратить возможные провокации.

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