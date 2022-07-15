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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина работает над организацией гумкоридора из Святогорской лавры, там находится около 600 гражданских – ГУР

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Лавра сейчас находится под постоянными обстрелами российских оккупантов, сообщили в ГУР
Лавра сейчас находится под постоянными обстрелами российских оккупантов, сообщили в ГУР
Фото: svlavra.church.ua

Украина работает над организацией гуманитарного коридора из Святогорской лавры, которая расположена в городе Святогорск Донецкой области. Об этом проинформировала 14 июля в Facebook пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Лавра сейчас находится под постоянным огнем российских оккупантов, сообщили в ГУР. По данным разведки, на ее территории остается до 600 гражданских. 

"Около 70% из них – паломники и местные жители, которые пытались найти убежище от обстрелов. Значительная часть паломников прибыла еще до начала активных боевых действий. В дальнейшем из-за активных боевых действий мирные жители не смогли эвакуироваться в безопасное место и обратились с просьбой об организации безопасного коридора", – говорится в релизе. 

Около 100 монахов отказываются покидать территорию Лавры, отметили в ГУР. 

"Часть из них из-за ранений, возраста и болезней находятся в тяжелом состоянии, что делает невозможным их эвакуацию. Именно для них организуется доставка гуманитарных грузов – еды, воды и медикаментов. Также пострадавшим будет предоставлена необходимая медицинская помощь", – сообщили в разведке. 

В ГУР добавили, что Украина "готова привлечь международных посредников к содействию в организации гуманитарного коридора", чтобы сберечь жизни людей и предотвратить возможные провокации. 

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/501874018407473/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россияне уже несколько раз бомбили и обстреливали Святогорск, Святогорскую лавру и села рядом с ними в ходе открытого вторжения, начавшегося в феврале 2022 года. 1 июня подверглась сама Лавра, трое монахов погибли сразу, еще один скончался в больнице.

Святогорская лавра является одной из трех святынь украинского православия, имеющих статус Лавры. Она подчиняется УПЦ МП, которая на соборе 27 мая заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.

В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, УПЦ МП, церковь, эвакуация, гуманитарный коридор, Святогорск
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