Украина работает над организацией гумкоридора из Святогорской лавры, там находится около 600 гражданских – ГУР

Лавра сейчас находится под постоянным огнем российских оккупантов, сообщили в ГУР. По данным разведки, на ее территории остается до 600 гражданских.
"Около 70% из них – паломники и местные жители, которые пытались найти убежище от обстрелов. Значительная часть паломников прибыла еще до начала активных боевых действий. В дальнейшем из-за активных боевых действий мирные жители не смогли эвакуироваться в безопасное место и обратились с просьбой об организации безопасного коридора", – говорится в релизе.
Около 100 монахов отказываются покидать территорию Лавры, отметили в ГУР.
"Часть из них из-за ранений, возраста и болезней находятся в тяжелом состоянии, что делает невозможным их эвакуацию. Именно для них организуется доставка гуманитарных грузов – еды, воды и медикаментов. Также пострадавшим будет предоставлена необходимая медицинская помощь", – сообщили в разведке.
В ГУР добавили, что Украина "готова привлечь международных посредников к содействию в организации гуманитарного коридора", чтобы сберечь жизни людей и предотвратить возможные провокации.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россияне уже несколько раз бомбили и обстреливали Святогорск, Святогорскую лавру и села рядом с ними в ходе открытого вторжения, начавшегося в феврале 2022 года. 1 июня подверглась сама Лавра, трое монахов погибли сразу, еще один скончался в больнице.
Святогорская лавра является одной из трех святынь украинского православия, имеющих статус Лавры. Она подчиняется УПЦ МП, которая на соборе 27 мая заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его.
В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".