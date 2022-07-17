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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Два села в Луганской области остаются под контролем ВСУ – Гайдай

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Гайдай сообщил, что оккупанты 16 июля продолжили обстреливать Луганскую область
Гайдай сообщил, что оккупанты 16 июля продолжили обстреливать Луганскую область
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Два села в Луганской области по-прежнему остаются под контролем Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай 17 июля.

16 июля оккупанты нанесли два авиаудара, по населенным пунктам попали четыре ракеты, отметил Гайдай. Также зафиксированы обстрелы из артиллерии и минометов.

"Два села в Луганской области остаются подконтрольными правительству Украины. Именно это не дает покоя россиянам, у которых есть приказ обязательно выйти на админграницу Луганской области. Они неоднократно отчитывались о выполнении задачи, возможно, получали соответствующие награды, но преодолеть оставшиеся несколько километров так и не могут. Одно из сел уже несколько раз было захвачено оккупантом, но наши военные каждый раз отбрасывали врага на прежние позиции. Впрочем, противник не останавливается – возвращается и терпит очередные потери. 16 июля россияне пытались продвинуться в направлении Верхнекаменки, однако получили достойное сопротивление, отошли, а затем недосчитались личного состава", – написал он.

Также была отбита попытка атаки оккупантов возле Белогоровки.

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Сергей Гайдай, война России против Украины, Белогоровка, Верхнекаменка
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