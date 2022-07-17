Два села в Луганской области остаются под контролем ВСУ – Гайдай

16 июля оккупанты нанесли два авиаудара, по населенным пунктам попали четыре ракеты, отметил Гайдай. Также зафиксированы обстрелы из артиллерии и минометов.
"Два села в Луганской области остаются подконтрольными правительству Украины. Именно это не дает покоя россиянам, у которых есть приказ обязательно выйти на админграницу Луганской области. Они неоднократно отчитывались о выполнении задачи, возможно, получали соответствующие награды, но преодолеть оставшиеся несколько километров так и не могут. Одно из сел уже несколько раз было захвачено оккупантом, но наши военные каждый раз отбрасывали врага на прежние позиции. Впрочем, противник не останавливается – возвращается и терпит очередные потери. 16 июля россияне пытались продвинуться в направлении Верхнекаменки, однако получили достойное сопротивление, отошли, а затем недосчитались личного состава", – написал он.
Также была отбита попытка атаки оккупантов возле Белогоровки.
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.