Два села в Луганской области остаются под контролем ВСУ – Гайдай

16 июля оккупанты нанесли два авиаудара, по населенным пунктам попали четыре ракеты, отметил Гайдай. Также зафиксированы обстрелы из артиллерии и минометов.

"Два села в Луганской области остаются подконтрольными правительству Украины. Именно это не дает покоя россиянам, у которых есть приказ обязательно выйти на админграницу Луганской области. Они неоднократно отчитывались о выполнении задачи, возможно, получали соответствующие награды, но преодолеть оставшиеся несколько километров так и не могут. Одно из сел уже несколько раз было захвачено оккупантом, но наши военные каждый раз отбрасывали врага на прежние позиции. Впрочем, противник не останавливается – возвращается и терпит очередные потери. 16 июля россияне пытались продвинуться в направлении Верхнекаменки, однако получили достойное сопротивление, отошли, а затем недосчитались личного состава", – написал он.

Также была отбита попытка атаки оккупантов возле Белогоровки.