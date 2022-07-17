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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Нам на руку". После уничтожения складов с боеприпасами оккупанты не хранят снаряды, а сразу везут на фронт – Гайдай

Гайдай о новой тактике оккупантов: Боятся украинских артиллеристов
Гайдай о новой тактике оккупантов: Боятся украинских артиллеристов
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

После того, как ВСУ уничтожили ряд российских складов с боеприпасами, оккупанты больше не хранят снаряды на складах в тылу, а сразу везут их на передовую, что усложняет им логистику. Об этом сообщил 16 июля глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"Боятся украинских артиллеристов. Россияне больше не хранят боеприпасы на складах, теперь работают "с колес" – сразу везут машинами на передовую. У орков усложненная логистика, которая идет нам на руку", – написал он.

Гайдай добавил, что если раньше оккупанты имели значительное преимущество в огневом влиянии, то теперь, благодаря западному оружию, украинские военные стали сильнее, что подтверждают высокоточные попадания во вражеские склады.

По его словам, Луганская область продолжает держать оборону, а количество обстрелов в этом регионе значительно уменьшилось.

Луганская ОВА сейчас, отметил чиновник, сосредоточена на работе по двум направлениям: помощь военным и жителям Луганской области, которые стали переселенцами.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В июне ВСУ нанесли ряд результативных ударов по складам боеприпасов оккупантов. В частности, уничтожены склад в оккупированной Новой Каховке Херсонской области, склад с боеприпасами к реактивным системам залпового огня и не менее семи складов боеприпасов на территории ОРДЛО.

4 июля украинские военные атаковали склад с боеприпасами российских оккупантов в Снежном Донецкой области. Об этом Сухопутные войска Украины сообщили в Facebook. "Файер-шоу в Снежном Донецкой области. Удар пришелся по складам боеприпасов оккупантов", – коротко прокомментировали военные.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в тот же день подтвердил успешные удары ВСУ по складам в оккупированных областях. "Только за сегодня четыре крупных склада – Торез, Снежное, Хрустальное, в Донецке два и на херсонском направлении еще одно скопление войск", – сказал он.

8 июля ВСУ ударили по складу боеприпасов РФ в оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Вечером 11 июля в Новой Каховке взорвали еще один склад боеприпасов армии РФ.

9 июля ВСУ сообщили об ударе по складам боеприпасов оккупантов в районе Чернобаевки Херсонской области. 12 июля сообщалось об ударе по складу боеприпасов российских войск во временно оккупированном селе Чаривное Херсонской области.

В ночь на 13 июля, по данным Гайдая, ВСУ нанесли новые удары по складам боеприпасов в Луганске. Арестович подтвердил информацию, уточнив, что были использованы системы HIMARS. ВСУ официально удар не комментировали.

15 июля Арестович подтвердил удары по военной технике и складам в Кадиевке Луганской области, Новой Маячке и Дарьевке Херонской области. 

Теги: Луганская область, боеприпасы, Сергей Гайдай, война России против Украины
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