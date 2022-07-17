"Нам на руку". После уничтожения складов с боеприпасами оккупанты не хранят снаряды, а сразу везут на фронт – Гайдай

"Боятся украинских артиллеристов. Россияне больше не хранят боеприпасы на складах, теперь работают "с колес" – сразу везут машинами на передовую. У орков усложненная логистика, которая идет нам на руку", – написал он.
Гайдай добавил, что если раньше оккупанты имели значительное преимущество в огневом влиянии, то теперь, благодаря западному оружию, украинские военные стали сильнее, что подтверждают высокоточные попадания во вражеские склады.
По его словам, Луганская область продолжает держать оборону, а количество обстрелов в этом регионе значительно уменьшилось.
Луганская ОВА сейчас, отметил чиновник, сосредоточена на работе по двум направлениям: помощь военным и жителям Луганской области, которые стали переселенцами.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В июне ВСУ нанесли ряд результативных ударов по складам боеприпасов оккупантов. В частности, уничтожены склад в оккупированной Новой Каховке Херсонской области, склад с боеприпасами к реактивным системам залпового огня и не менее семи складов боеприпасов на территории ОРДЛО.
4 июля украинские военные атаковали склад с боеприпасами российских оккупантов в Снежном Донецкой области. Об этом Сухопутные войска Украины сообщили в Facebook. "Файер-шоу в Снежном Донецкой области. Удар пришелся по складам боеприпасов оккупантов", – коротко прокомментировали военные.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в тот же день подтвердил успешные удары ВСУ по складам в оккупированных областях. "Только за сегодня четыре крупных склада – Торез, Снежное, Хрустальное, в Донецке два и на херсонском направлении еще одно скопление войск", – сказал он.
8 июля ВСУ ударили по складу боеприпасов РФ в оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Вечером 11 июля в Новой Каховке взорвали еще один склад боеприпасов армии РФ.
9 июля ВСУ сообщили об ударе по складам боеприпасов оккупантов в районе Чернобаевки Херсонской области. 12 июля сообщалось об ударе по складу боеприпасов российских войск во временно оккупированном селе Чаривное Херсонской области.
В ночь на 13 июля, по данным Гайдая, ВСУ нанесли новые удары по складам боеприпасов в Луганске. Арестович подтвердил информацию, уточнив, что были использованы системы HIMARS. ВСУ официально удар не комментировали.
15 июля Арестович подтвердил удары по военной технике и складам в Кадиевке Луганской области, Новой Маячке и Дарьевке Херонской области.