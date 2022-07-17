"Нам на руку". После уничтожения складов с боеприпасами оккупанты не хранят снаряды, а сразу везут на фронт – Гайдай

"Боятся украинских артиллеристов. Россияне больше не хранят боеприпасы на складах, теперь работают "с колес" – сразу везут машинами на передовую. У орков усложненная логистика, которая идет нам на руку", – написал он.

Гайдай добавил, что если раньше оккупанты имели значительное преимущество в огневом влиянии, то теперь, благодаря западному оружию, украинские военные стали сильнее, что подтверждают высокоточные попадания во вражеские склады.

По его словам, Луганская область продолжает держать оборону, а количество обстрелов в этом регионе значительно уменьшилось.

Луганская ОВА сейчас, отметил чиновник, сосредоточена на работе по двум направлениям: помощь военным и жителям Луганской области, которые стали переселенцами.

Война России против Украины. Главное (обновляется)