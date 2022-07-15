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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированной Кадиевке ВСУ ударили по российскому складу с боеприпасами – СМИ

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ВСУ продолжают уничтожать российские склады боеприпасов
ВСУ продолжают уничтожать российские склады боеприпасов
Скриншот: Типичный Донецк / Telegram

В оккупированной с 2014 года Кадиевке (бывший Стаханов) Луганской области ночью 15 июля был нанесен удар по российскому складу с боеприпасами. Об этом сообщил военный журналист Роман Бочкала, фото и видео опубликовали в местных Telegram-каналах.

По информации Бочкалы, ВСУ также нанесли удары по штабу россиян и местам базирования в Снигиревке Николаевской области, а также в Новой Маячке Херсонской области.

Ночью советник главы Офиса президента Алексей Арестович написал в Twitter, что Вооруженные Силы Украины начали "работать" по оккупантам.

"Есть первых три крупных накрытия. Как раз за Харьков, Винницу, Николаев. Но будет больше. Много больше", – заявил он.

Позднее Арестович подтвердил удары по военной технике и складам в Кадиевке, Новой Маячке и Дарьевке Херонской области. 

На видео пожара в Кадиевке слышны звуки разрывов, которые, вероятно, свидетельствуют о детонации боеприпасов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В июне ВСУ нанесли ряд результативных ударов по складам боеприпасов оккупантов. В частности, уничтожены склад в оккупированной Каховке Херсонской области, склад с боеприпасами к реактивным системам залпового огня и не менее семи складов боеприпасов на территории ОРДЛО.

4 июля украинские военные атаковали склад с боеприпасами российских оккупантов в Снежном Донецкой области. Об этом Сухопутные войска Украины сообщили в Facebook. "Файер-шоу в Снежном Донецкой области. Удар пришелся по складам боеприпасов оккупантов", – коротко прокомментировали военные.

Арестович в тот же день подтвердил успешные удары ВСУ по складам в оккупированных областях. "Только за сегодня четыре крупных склада – Торез, Снежное, Хрустальное, в Донецке два и на херсонском направлении еще одно скопление войск", – сказал он.

8 июля ВСУ ударили по складу боеприпасов РФ в оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Вечером 11 июля в Новой Каховке взорвали еще один склад боеприпасов армии РФ.

9 июля ВСУ сообщили об ударе по складам боеприпасов оккупантов в районе Чернобаевки Херсонской области. 12 июля сообщалось об ударе по складу боеприпасов российских войск во временно оккупированном селе Чаривное Херсонской области.

В ночь на 13 июля, по данным главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, ВСУ нанесли новые удары по складам боеприпасов в Луганске. Арестович подтвердил информацию, уточнив, что были использованы системы HIMARS. ВСУ официально удар не комментировали.

Теги: Луганская область, Херсонская область, Стаханов, Николаевская область, боеприпасы, Алексей Арестович, Роман Бочкала, война России против Украины, Кадиевка, ОРДЛО
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