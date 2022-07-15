В оккупированной Кадиевке ВСУ ударили по российскому складу с боеприпасами – СМИ

По информации Бочкалы, ВСУ также нанесли удары по штабу россиян и местам базирования в Снигиревке Николаевской области, а также в Новой Маячке Херсонской области.
Ночью советник главы Офиса президента Алексей Арестович написал в Twitter, что Вооруженные Силы Украины начали "работать" по оккупантам.
"Есть первых три крупных накрытия. Как раз за Харьков, Винницу, Николаев. Но будет больше. Много больше", – заявил он.
- Пошла работа.— Arestovych (@arestovych) July 14, 2022
Есть первые три крупных накрытия.
Как раз за Харьков, Винницу, Николаев.
Но будет больше. Много больше.
Позднее Арестович подтвердил удары по военной технике и складам в Кадиевке, Новой Маячке и Дарьевке Херонской области.
- Дарьевка, Херсонская область. Поражение скопления военной техники.— Arestovych (@arestovych) July 15, 2022
- Новая Маячка, Херсонская. Техника противника, в т.ч. командно-штабные машины.
- Кадиевка, Луганская область. Склад боеприпасов, детонация в течение двух часов.
Санитарная обработка территории продолжается.
На видео пожара в Кадиевке слышны звуки разрывов, которые, вероятно, свидетельствуют о детонации боеприпасов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В июне ВСУ нанесли ряд результативных ударов по складам боеприпасов оккупантов. В частности, уничтожены склад в оккупированной Каховке Херсонской области, склад с боеприпасами к реактивным системам залпового огня и не менее семи складов боеприпасов на территории ОРДЛО.
4 июля украинские военные атаковали склад с боеприпасами российских оккупантов в Снежном Донецкой области. Об этом Сухопутные войска Украины сообщили в Facebook. "Файер-шоу в Снежном Донецкой области. Удар пришелся по складам боеприпасов оккупантов", – коротко прокомментировали военные.
Арестович в тот же день подтвердил успешные удары ВСУ по складам в оккупированных областях. "Только за сегодня четыре крупных склада – Торез, Снежное, Хрустальное, в Донецке два и на херсонском направлении еще одно скопление войск", – сказал он.
8 июля ВСУ ударили по складу боеприпасов РФ в оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Вечером 11 июля в Новой Каховке взорвали еще один склад боеприпасов армии РФ.
9 июля ВСУ сообщили об ударе по складам боеприпасов оккупантов в районе Чернобаевки Херсонской области. 12 июля сообщалось об ударе по складу боеприпасов российских войск во временно оккупированном селе Чаривное Херсонской области.
В ночь на 13 июля, по данным главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, ВСУ нанесли новые удары по складам боеприпасов в Луганске. Арестович подтвердил информацию, уточнив, что были использованы системы HIMARS. ВСУ официально удар не комментировали.