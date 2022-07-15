В оккупированной Кадиевке ВСУ ударили по российскому складу с боеприпасами – СМИ

По информации Бочкалы, ВСУ также нанесли удары по штабу россиян и местам базирования в Снигиревке Николаевской области, а также в Новой Маячке Херсонской области.

Ночью советник главы Офиса президента Алексей Арестович написал в Twitter, что Вооруженные Силы Украины начали "работать" по оккупантам.

"Есть первых три крупных накрытия. Как раз за Харьков, Винницу, Николаев. Но будет больше. Много больше", – заявил он.

- Пошла работа.



Есть первые три крупных накрытия.



Как раз за Харьков, Винницу, Николаев.



Но будет больше. Много больше. — Arestovych (@arestovych) July 14, 2022

Позднее Арестович подтвердил удары по военной технике и складам в Кадиевке, Новой Маячке и Дарьевке Херонской области.

- Дарьевка, Херсонская область. Поражение скопления военной техники.



- Новая Маячка, Херсонская. Техника противника, в т.ч. командно-штабные машины.



- Кадиевка, Луганская область. Склад боеприпасов, детонация в течение двух часов.



Санитарная обработка территории продолжается. — Arestovych (@arestovych) July 15, 2022

На видео пожара в Кадиевке слышны звуки разрывов, которые, вероятно, свидетельствуют о детонации боеприпасов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)