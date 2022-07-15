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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты спешно вывозят военную технику из Мелитополя, а ночью стреляют "по звездам и спутникам" – мэр

Оккупанты перебазируются из Мелитополя на юг, чтобы оказаться вне досягаемости для украинской артиллерии
Оккупанты перебазируются из Мелитополя на юг, чтобы оказаться вне досягаемости для украинской артиллерии
Фото: EPA

Российские военные начали в экстренном порядке отводить военную технику из оккупированного Мелитополя Запорожской области в сторону Кирилловки Запорожской области, сообщает РИА "Мелитополь" в Telegram 14 июля со ссылкой на выступление мэра города Ивана Федорова в эфире национального телемарафона.

"Российские военные продолжают переброску своей техники за пределы города Мелитополя, они вывозят технику в сторону Кирилловки и Охримовки [Запорожской области]", – рассказал он.

Такие действия оккупантов Федоров связал с разгромом двух военных баз оккупантов, одна из которых находилась вблизи Мелитополя, а вторая – в поселке Мирное. По его словам, россияне поняли, что стали досягаемы для артиллерии, которую передают Украине западные партнеры, и теперь спасают остатки своей техники.

"Ранее военная база была расположена на территории мелитопольского многопрофильного центра профессионально-технического образования на бульваре 30-летия Победы, они тоже из него уехали, но разместили там муляжи военной техники", – уточнил Федоров.

Мэр подчеркнул, что сейчас особенно опасно для горожан находиться в нижней части Мелитополя, где на одном из предприятий расположен склад боеприпасов российских войск.

Федоров также рассказал, что ночью оккупанты бесцельно стреляют в воздух – "по звездам  и спутникам", чтобы запугать жителей города. 

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области. По состоянию на 5 июня Запорожская область была оккупирована россиянами почти на 60%.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ, говорил Федоров.

Ночью 3 июля ВСУ нанесли более 30 ударов по одной из четырех военных баз оккупантов в Мелитополе, как сообщал мэр, речь шла о базе транспортной авиации, которую те захватили весной.

В мае CNN публиковал спутниковые снимки, подтверждающие, что РФ использует аэродром как авиабазу. По оценке телеканала, этот аэродром очень важен для оккупантов, так как имеет стратегическое местоположение – между Херсоном и Мариуполем, а также ОРДЛО.

По информации Центра стратегических коммуникаций ВСУ, после результативного удара украинской армии оккупанты, вероятно, покинули авиабазу в Мелитополе.

По информации Федорова, после успешного удара ВСУ по авиабазе мелитопольские коллаборанты "боятся ходить на работу".

8 июля украинский Центр национального сопротивления сообщал, что в Херсоне и Мелитополе россияне отстранили от власти коллаборантов, в частности – полицейских из числа предателей.

12 июля в районе Мелитополя была замечена большая колонна техники ВС РФ, которая двигалась по направлению к Херсону.

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