Оккупанты спешно вывозят военную технику из Мелитополя, а ночью стреляют "по звездам и спутникам" – мэр

Оккупанты перебазируются из Мелитополя на юг, чтобы оказаться вне досягаемости для украинской артиллерии Фото: EPA

"Российские военные продолжают переброску своей техники за пределы города Мелитополя, они вывозят технику в сторону Кирилловки и Охримовки [Запорожской области]", – рассказал он.

Такие действия оккупантов Федоров связал с разгромом двух военных баз оккупантов, одна из которых находилась вблизи Мелитополя, а вторая – в поселке Мирное. По его словам, россияне поняли, что стали досягаемы для артиллерии, которую передают Украине западные партнеры, и теперь спасают остатки своей техники.

"Ранее военная база была расположена на территории мелитопольского многопрофильного центра профессионально-технического образования на бульваре 30-летия Победы, они тоже из него уехали, но разместили там муляжи военной техники", – уточнил Федоров.

Мэр подчеркнул, что сейчас особенно опасно для горожан находиться в нижней части Мелитополя, где на одном из предприятий расположен склад боеприпасов российских войск.

Федоров также рассказал, что ночью оккупанты бесцельно стреляют в воздух – "по звездам и спутникам", чтобы запугать жителей города.