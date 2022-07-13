На оккупированных территориях Запорожской области дезертировали уже 60 оккупантов, их ищет ФСБ – Запорожская ОВА

По информации украинской разведки, подразделения ФСБ России ищут дезертиров из состава оккупационных войск на временно оккупированной территории региона.

"В войсках оккупантов количество покинувших свои подразделения из-за угрозы артиллерийских ударов Вооруженных сил Украины по объектам российских оккупационных войск увеличивается в геометрической прогрессии и в настоящее время составляет около 60 человек. Указанные лица скрываются в подвалах, брошенных и разрушенных зданиях, ища любой способ покинуть территорию Украины и не зная, что единственный для них способ вернуться домой – это сдаться в плен Вооруженным силам Украины", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)