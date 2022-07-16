"С задания не возвращаются". Гайдай рассказал об уничтожении украинскими военными российских диверсантов

"Наши защитники отразили попытки рашистов "перерезать" трассу Лисичанск [Луганской области] – Бахмут [Донецкой области]. Орки хотели захватить "дорогу жизни", чтобы после перегруппировки начать штурмовать Бахмут. Для поиска слабых мест в нашей обороне оккупанты отправляют ДРГ, которые с задания не возвращаются. Так же, как и вражеские склады в глубоком тылу, диверсанты постоянно уничтожаются нашими войсками", – написал он.
Глава обладминистрации отметил, что "партизаны тоже работают".
"Погибают [оккупанты] каждый день. Луганская область таки стала адом для россиян: почти пять месяцев орки не могут одолеть область. Белогоровка и Верхнекаменка продолжают держать оборону", – подчеркнул Гайдай.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск Вооруженные силы Украины покинули 3 июля.
Донецкую область ВСУ контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.