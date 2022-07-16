"С задания не возвращаются". Гайдай рассказал об уничтожении украинскими военными российских диверсантов

"Наши защитники отразили попытки рашистов "перерезать" трассу Лисичанск [Луганской области] – Бахмут [Донецкой области]. Орки хотели захватить "дорогу жизни", чтобы после перегруппировки начать штурмовать Бахмут. Для поиска слабых мест в нашей обороне оккупанты отправляют ДРГ, которые с задания не возвращаются. Так же, как и вражеские склады в глубоком тылу, диверсанты постоянно уничтожаются нашими войсками", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что "партизаны тоже работают".

"Погибают [оккупанты] каждый день. Луганская область таки стала адом для россиян: почти пять месяцев орки не могут одолеть область. Белогоровка и Верхнекаменка продолжают держать оборону", – подчеркнул Гайдай.

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