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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отбили попытку захватить трассу Лисичанск – Бахмут – Гайдай

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Оккупанты продолжают обстреливать из артиллерии и наносить авиаудары по селам Луганской области
Оккупанты продолжают обстреливать из артиллерии и наносить авиаудары по селам Луганской области
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА / Telegram

Украинские бойцы отбили очередную попытку россиян захватить трассу между Лисичанском и Бахмутом, которую оккупанты безрезультатно пытаются захватить уже два месяца, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Об этом он написал утром 16 июля в Telegram.

"Украинские военные остановили попытку врага завладеть автодорогой между Лисичанском и Бахмутом. Россияне ставят целью захватить стратегически важную для них автодорогу уже более двух месяцев, но контроль над несколькими километрами этой дороги им установить до сих пор не по силам", – написал Гайдай.

Он отметил, что российские войска продолжают вести огонь из артиллерии с последующими попытками штурма, наносят ракетные и авиаудары.

Гайдай подчеркнул, что в течение 15 июля по населенным пунктам Луганской области и вокруг них оккупанты нанесли четыре ракетных удара, совершили три артиллерийские атаки и еще пять длительных минометных обстрелов.

В частности, авиаудары нанесены по Верхнекаменскому и Белогоровке. Вблизи последней зафиксирован ракетно-авиационный удар. Также наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районе Верхнекаменского.

"Они обещали "асвабаждение", а сами убивают на Луганщине жизнь. Уродуют дома и инфраструктуру, убивают людей. А уцелевшим, но потерявшим все, ничего другого не остается, как начать все с нуля. Только уже далеко от родного дома", – подытожил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Теги: Луганская область, артиллерия, Сергей Гайдай, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, дороги, Белогоровка
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