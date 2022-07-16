ВСУ отбили попытку захватить трассу Лисичанск – Бахмут – Гайдай

"Украинские военные остановили попытку врага завладеть автодорогой между Лисичанском и Бахмутом. Россияне ставят целью захватить стратегически важную для них автодорогу уже более двух месяцев, но контроль над несколькими километрами этой дороги им установить до сих пор не по силам", – написал Гайдай.
Он отметил, что российские войска продолжают вести огонь из артиллерии с последующими попытками штурма, наносят ракетные и авиаудары.
Гайдай подчеркнул, что в течение 15 июля по населенным пунктам Луганской области и вокруг них оккупанты нанесли четыре ракетных удара, совершили три артиллерийские атаки и еще пять длительных минометных обстрелов.
В частности, авиаудары нанесены по Верхнекаменскому и Белогоровке. Вблизи последней зафиксирован ракетно-авиационный удар. Также наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районе Верхнекаменского.
"Они обещали "асвабаждение", а сами убивают на Луганщине жизнь. Уродуют дома и инфраструктуру, убивают людей. А уцелевшим, но потерявшим все, ничего другого не остается, как начать все с нуля. Только уже далеко от родного дома", – подытожил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.