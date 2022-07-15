Запуск "Азота" может привести к техногенной катастрофе – Гайдай

Гайдай: Орки уже разыскивают в оккупированном городе работников "Азота" и приглашают на работу, рассказывают байки, что вернут химзавод к жизни. Это невозможно Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Об этом 14 июля в Facebook заявил глава Луганской областной государственной военной администрации Сергей Гайдай.

"Орки уже разыскивают в оккупированном городе работников "Азота" и приглашают на работу, рассказывают байки, что вернут химзавод к жизни. Это невозможно. Орки преднамеренно подвергают людей опасности. Попытка запустить производство с нарушением базовых правил безопасности может привести к жертвам и техногенной катастрофе для всего региона. Масштабные разрушения на заводе не совместимы с его безопасной деятельностью", – написал Гайдай.

Пресс-служба компании Group DF в пресс-релизе, который есть в распоряжении "ГОРДОН", заявила, что холдинг Ostchem, объединяющий предприятия азотной химии Group DF, утратил контроль над "Азотом".

"Все заявления о скором запуске завода не обоснованы и распространяются представителями оккупационных властей Северодонецка при поддержке пропагандистов", – подчеркнули в компании.

Оборудование основных и вспомогательных цехов "Азота" серьезно повреждено из-за боевых действий, которые шли на территории завода, сообщили авторы релиза.

"В результате обстрелов повреждены оба цеха аммиака 1-А (разбита печь первичного реформинга, повреждены реакционные трубы) и 1-Б (поврежден пусковой котел, вакуум-вытяжка системы конденсации отделения компрессии), цех азотной кислоты (разрушено сооружение цеха, эстакады, пожар сжег помещениях ЦПУ, разрушены контроллерная управления технологическим процессом, маслосистема компрессора ГТТ-3М). Катастрофически пострадала практически вся инфраструктура предприятия – системы водоснабжения и водоочистки, система энергообеспечения, логистическая и железнодорожное хозяйство (повреждены железнодорожное полотно, состав, узлы перегрузки), разрушены два хранилища метанола, повреждены четыре хранилища КАС", – перечислили они повреждения.

В Group DF добавили, что система электроснабжения завода полностью разрушена, это самое болезненное для предприятия, так как оно не может получать энергию ни от Луганского энергетического объединения, ни от подстанции Кременская.

Разрушена также система очистки сточных вод "Азота". Это, как говорится в сообщении, нанесло существенный ущерб всему Северодонецку – ранее предприятие обеспечивало очистку 100% сточных вод города

"Для оценки масштабов разрушений и оценки ущерба необходимо провести технический аудит. В текущий момент это невозможно, поскольку группа не контролирует завод, а большая часть персонала эвакуирована. Считаем недопустимой ситуацию, при которой оккупанты осознанно подвергают опасности людей, вынуждая их выходить на предприятие. Попытка запустить производство с нарушением базовых правил безопасности может обернуться жертвами и техногенной катастрофой для всего региона", – резюмировали в Group DF.