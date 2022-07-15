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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гайдай: Некоторые жители Луганской области сливают оккупантам адреса проживания своих родственников с "неправильной" позицией

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По словам Гайдая, в Луганской области растет недовольство оккупационными властями и российским военными
По словам Гайдая, в Луганской области растет недовольство оккупационными властями и российским военными
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

В Луганской области фиксируются случаи, когда люди сливают российским оккупантам информацию о своих родственниках, которые не поддерживают действия захватчиков. Об этом 15 июля в Telegram заявил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, на данный момент нет точных данных, какое количество украинцев оккупанты пытали в недавно захваченных городах Луганской области.

"Охоту на людей с "неправильной" позицией оккупанты не прекращают. Обидно, что эту позицию оценивают соседи и даже родственники луганчан, сливая адреса и возможные места укрывательства граждан", – отметил Гайдай.

В то же время он подчеркнул, что в регионе растет недовольство оккупационными властями и российским военными, "которые только и делают то, что мародерят и угрожают".

"К примеру, в Северодонецке на центральной улице города вчера "неожиданно" подорвался автомобиль с оккупантами. В итоге шесть раненых, из которых четверо – тяжелых", – сообщил глава ОВА.

Он считает, что захватчики будут обещать и имитировать восстановление оккупированных городов и сел, пока это будет интересно российским СМИ и Кремлю.

"Как только пропагандисты уйдут, попытки восстановления региона будут поставлены на длительную паузу. Вот в Луганске эта пауза длится уже восемь лет", – резюмировал Гайдай.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.

Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск, последний крупный город в регионе.

9 июля Гайдай заявил, что на оккупированной части Луганской области россияне хотят провести так называемый референдум.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, оккупация, Северодонецк, Сергей Гайдай, война России против Украины
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