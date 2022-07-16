Украинские войска выпрямили и сократили линию обороны на востоке, темпы продвижения РФ снизились – британская разведка

"Украинская оборона успешно отбивает российские атаки с тех пор, как был уступлен Лисичанск, а украинская линия обороны была сокращена и выпрямлена. Это позволило сконцентрировать силы и огонь против сократившихся российских атак и сыграло важную роль в снижении темпов продвижения России", – говорится в сообщении.
Российские наступательные операции ограничены по масштабам, к западу от Лисичанска они сосредоточены на Бахмуте и Северске, сообщили в разведке.
"Это несмотря на заявления России, что в начале недели она вошла в окрестности Северска. Ранее Россия уже делала преждевременные и ложные заявления об успехах. Вероятно, по крайней мере частично это сделано с целью продемонстрировать успех перед внутренней аудиторией и укрепить моральный дух боевых сил", – добавили авторы сообщения.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 July 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 16, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/CkouEyTZAD
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/Z0M9tGmMN7
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.