Украинские войска выпрямили и сократили линию обороны на востоке, темпы продвижения РФ снизились – британская разведка

"Украинская оборона успешно отбивает российские атаки с тех пор, как был уступлен Лисичанск, а украинская линия обороны была сокращена и выпрямлена. Это позволило сконцентрировать силы и огонь против сократившихся российских атак и сыграло важную роль в снижении темпов продвижения России", – говорится в сообщении.

Российские наступательные операции ограничены по масштабам, к западу от Лисичанска они сосредоточены на Бахмуте и Северске, сообщили в разведке.

"Это несмотря на заявления России, что в начале недели она вошла в окрестности Северска. Ранее Россия уже делала преждевременные и ложные заявления об успехах. Вероятно, по крайней мере частично это сделано с целью продемонстрировать успех перед внутренней аудиторией и укрепить моральный дух боевых сил", – добавили авторы сообщения.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 July 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/Z0M9tGmMN7 — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 16, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)