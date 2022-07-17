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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ ликвидировали уже 38,3 тыс. российских оккупантов – Генштаб

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За сутки оккупанты потеряли в войне против Украины семь танков
За сутки оккупанты потеряли в войне против Украины семь танков
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины с 24 февраля ликвидировали уже 38,3 тыс. российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 17 июля.

За сутки уничтожены около 160 оккупантов.

Другие потери войск РФ составили:

  • танков – 1684 (+7);
  • боевых бронированных машин – 3879 (+5);
  • артиллерийских систем – 846;
  • РСЗО – 248 (+1);
  • средства ПВО – 110 (+1);
  • самолетов – 220;
  • вертолетов – 188;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 688 (+1);
  • крылатые ракеты – 166 (+4);
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2746 (+11);
  • специальная техника – 68.

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0PbwSisZyLMtBp2wnmvBhfGRVnd8wiLugHMDxkVS3kUC1S9pbvZ1oqNo8zR8HJVeJl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Генштаб ВСУ, танки, вертолет, РСЗО, артиллерия, самолеты, ВСУ, война России против Украины
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