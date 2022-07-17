ВСУ ликвидировали уже 38,3 тыс. российских оккупантов – Генштаб

За сутки оккупанты потеряли в войне против Украины семь танков Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

За сутки уничтожены около 160 оккупантов.

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