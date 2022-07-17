ВСУ ликвидировали уже 38,3 тыс. российских оккупантов – Генштаб

За сутки уничтожены около 160 оккупантов.
Другие потери войск РФ составили:
- танков – 1684 (+7);
- боевых бронированных машин – 3879 (+5);
- артиллерийских систем – 846;
- РСЗО – 248 (+1);
- средства ПВО – 110 (+1);
- самолетов – 220;
- вертолетов – 188;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 688 (+1);
- крылатые ракеты – 166 (+4);
- корабли/катера – 15;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2746 (+11);
- специальная техника – 68.
"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.