Ночью оккупанты снова ударили ракетами по Харькову, загорелось предприятие

Оккупанты не прекращают обстреливать Харьков и Харьковскую область Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В Киевском районе в результате попадания двух ракет загорелся один из этажей в пятиэтажном производственном здании. Пострадала 59-летняя женщина, ее госпитализировали.

Враг ночью интенсивно обстреливал Дергачевскую общину Харьковской области. В результате обстрела вспыхнули пожары в производственных зданиях.

В Чугуевском районе в результате обстрела оккупантов горела крыша частного дома. Пострадавших нет.

В управлении полиции Харьковской области отметили, что днем 16 июля вражеским обстрелам подверглись, в частности, город Чугуев и село Коробочкино.

"В результате повреждены жилые дома мирных граждан, объекты инфраструктуры. Работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали 50 фактов разрушений жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid0RZ5fJqUV8HiNCJtJ5GB4q2bkVC1xuY3h7b48JzUwFbL7rvxmpTE9UJMfEevfDR4sl Война России против Украины. Главное (обновляется)