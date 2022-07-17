Ночью оккупанты снова ударили ракетами по Харькову, загорелось предприятие

В Киевском районе в результате попадания двух ракет загорелся один из этажей в пятиэтажном производственном здании. Пострадала 59-летняя женщина, ее госпитализировали.
Враг ночью интенсивно обстреливал Дергачевскую общину Харьковской области. В результате обстрела вспыхнули пожары в производственных зданиях.
В Чугуевском районе в результате обстрела оккупантов горела крыша частного дома. Пострадавших нет.
В управлении полиции Харьковской области отметили, что днем 16 июля вражеским обстрелам подверглись, в частности, город Чугуев и село Коробочкино.
"В результате повреждены жилые дома мирных граждан, объекты инфраструктуры. Работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали 50 фактов разрушений жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но российские войска обстреливают Харьков и населенные пункты области ежедневно.
По данным главы Харьковской ОВА на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.