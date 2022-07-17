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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью оккупанты снова ударили ракетами по Харькову, загорелось предприятие

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Оккупанты не прекращают обстреливать Харьков и Харьковскую область
Оккупанты не прекращают обстреливать Харьков и Харьковскую область
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В ночь с 16 на 17 июля российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по Харькову. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

В Киевском районе в результате попадания двух ракет загорелся один из этажей в пятиэтажном производственном здании. Пострадала 59-летняя женщина, ее госпитализировали.

Враг ночью интенсивно обстреливал Дергачевскую общину Харьковской области. В результате обстрела вспыхнули пожары в производственных зданиях.

В Чугуевском районе в результате обстрела оккупантов горела крыша частного дома. Пострадавших нет.

В управлении полиции Харьковской области отметили, что днем 16 июля вражеским обстрелам подверглись, в частности, город Чугуев и село Коробочкино.

"В результате повреждены жилые дома мирных граждан, объекты инфраструктуры. Работники следственно-оперативных групп и эксперты-криминалисты проработали 50 фактов разрушений жилья и других объектов на территории региона в результате обстрелов и пожаров", – говорится в сообщении. 

https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid0RZ5fJqUV8HiNCJtJ5GB4q2bkVC1xuY3h7b48JzUwFbL7rvxmpTE9UJMfEevfDR4sl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но российские войска обстреливают Харьков и населенные пункты области ежедневно.

По данным главы Харьковской ОВА на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Теги: Харьков, пожар, полиция, Харьковская область, Чугуев, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, Олег Синегубов
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