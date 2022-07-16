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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате массированного обстрела Чугуева в городе значительные разрушения, есть погибшие и раненые

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Оккупанты обстреливают и разрушают Харьковскую область
Оккупанты обстреливают и разрушают Харьковскую область
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В ночь на 16 июля Чугуевская громада Харьковской области подверглась массированному обстрелу российских оккупационных войск. Об этом сообщила в Facebook мэр Чугуева Галина Минаева.

"В результате ночного массированного обстрела со стороны российских агрессоров имеем значительные разрушения. В частности, разрушена одна из школ, магазин строительных материалов и несколько жилых домов. А главное и больнее всего – несколько жителей города ранены, а судьба еще троих пока неизвестна", – написала Минаева.

Она сообщила, что сейчас на месте разрушений работают спасатели и призвала жителей по возможности не находиться на улице.

https://www.facebook.com/galinaminaevachuguev/posts/pfbid02qqEaHaVGFd1pBD8gA19A4SAsBijSnNkSjsZgqtPtk3dJjKutKobA6Va1UGcTgPtsl

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате ракетных ударов по Чугуеву погибли три человека – двое мужчин 60 и 68 лет, женщина 70 лет. Еще троих медики госпитализировали в лечебные учреждения.

В течение суток оккупанты обстреливали также Харьковский район, в частности Дергачевскую общину, Изюмский район. Без пострадавших.

В Харькове за ночь Штаб обороны города ударов не зафиксировал.

В управлении ГСЧС Харьковской области уточнили, что тела двух погибших в Чугуеве спасатели извлекли из-под завалов двухэтажного жилого дома.

Работы по поиску людей в завалах и разбору конструкций продолжаются.

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/pfbid02fxko4Romaa6RP2pUUS7LSk6EaMSCEd23YPKjhsLjVSVVDyo8TWGvYA5uEiGuhLNAl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но российские войска обстреливают Харьков ежедневно. 

По данным главы Харьковской ОВА на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Теги: ГСЧС, Харьковская область, раненые, Чугуев, спасатели, обстрелы, война России против Украины, ракеты, пострадавшие, разрушения, погибшие, Олег Синегубов
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