В результате массированного обстрела Чугуева в городе значительные разрушения, есть погибшие и раненые

"В результате ночного массированного обстрела со стороны российских агрессоров имеем значительные разрушения. В частности, разрушена одна из школ, магазин строительных материалов и несколько жилых домов. А главное и больнее всего – несколько жителей города ранены, а судьба еще троих пока неизвестна", – написала Минаева.
Она сообщила, что сейчас на месте разрушений работают спасатели и призвала жителей по возможности не находиться на улице.
По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате ракетных ударов по Чугуеву погибли три человека – двое мужчин 60 и 68 лет, женщина 70 лет. Еще троих медики госпитализировали в лечебные учреждения.
В течение суток оккупанты обстреливали также Харьковский район, в частности Дергачевскую общину, Изюмский район. Без пострадавших.
В Харькове за ночь Штаб обороны города ударов не зафиксировал.
В управлении ГСЧС Харьковской области уточнили, что тела двух погибших в Чугуеве спасатели извлекли из-под завалов двухэтажного жилого дома.
Работы по поиску людей в завалах и разбору конструкций продолжаются.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но российские войска обстреливают Харьков ежедневно.
По данным главы Харьковской ОВА на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.