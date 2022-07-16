В результате массированного обстрела Чугуева в городе значительные разрушения, есть погибшие и раненые

Оккупанты обстреливают и разрушают Харьковскую область Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

"В результате ночного массированного обстрела со стороны российских агрессоров имеем значительные разрушения. В частности, разрушена одна из школ, магазин строительных материалов и несколько жилых домов. А главное и больнее всего – несколько жителей города ранены, а судьба еще троих пока неизвестна", – написала Минаева.

Она сообщила, что сейчас на месте разрушений работают спасатели и призвала жителей по возможности не находиться на улице.

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в результате ракетных ударов по Чугуеву погибли три человека – двое мужчин 60 и 68 лет, женщина 70 лет. Еще троих медики госпитализировали в лечебные учреждения.

В течение суток оккупанты обстреливали также Харьковский район, в частности Дергачевскую общину, Изюмский район. Без пострадавших.

В Харькове за ночь Штаб обороны города ударов не зафиксировал.

В управлении ГСЧС Харьковской области уточнили, что тела двух погибших в Чугуеве спасатели извлекли из-под завалов двухэтажного жилого дома.

Работы по поиску людей в завалах и разбору конструкций продолжаются.

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