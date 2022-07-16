Ракетный удар по Чугуеву был нанесен, вероятно, из Белгородской области – полиция

Российские ракеты разрушили здания и оставили воронки диаметром до 14,5 метра Фото: Національна поліція України / Telegram

"Четыре ракеты рашистов, предположительно, вылетевших из-под Белгорода ночью, около 3.30 попали в жилой дом, школу и административные здания. Также попадание в землю, воронки диаметром до 14,5 метра", – написал Болвинов.

Он отметил, что в двухэтажном жилом доме разрушена часть дома. Под завалами найдены тела трех человек, еще трое ранены. Все пострадавшие – гражданские.

По словам Болвинова, на данный момент из-за завалов установить тип ракет невозможно. Спасатели продолжают разбирать завалы. Правоохранители осматривают места попадания снарядов. Следователи полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совмещенное с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid028UeqkPF8UGK37EXzr5Fniy9FbnwKjS8a4u4P1SCkeNBppvhQknfjftGUiUXXf36Kl&id=100002276907245 Война России против Украины. Главное (обновляется)