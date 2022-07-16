Ракетный удар по Чугуеву был нанесен, вероятно, из Белгородской области – полиция

"Четыре ракеты рашистов, предположительно, вылетевших из-под Белгорода ночью, около 3.30 попали в жилой дом, школу и административные здания. Также попадание в землю, воронки диаметром до 14,5 метра", – написал Болвинов.
Он отметил, что в двухэтажном жилом доме разрушена часть дома. Под завалами найдены тела трех человек, еще трое ранены. Все пострадавшие – гражданские.
По словам Болвинова, на данный момент из-за завалов установить тип ракет невозможно. Спасатели продолжают разбирать завалы. Правоохранители осматривают места попадания снарядов.
Следователи полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совмещенное с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но российские войска обстреливают Харьков и населенные пункты области ежедневно.
По данным главы Харьковской ОВА на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.