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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Командующий Силами обороны Эстонии побывал в Украине и встретился с Залужным

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Герем отметил, что действия Украины в войне с Россией это "неоценимый опыт для стран НАТО"
Герем отметил, что действия Украины в войне с Россией – это "неоценимый опыт для стран НАТО"
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Состоялся официальный визит в Украину делегации Сил обороны Эстонской Республики во главе с командующим Силами обороны Эстонии Мартином Геремом. Об этом 16 июля сообщил Генштаб ВСУ в Facebook, дата визита не уточняется.

Залужный подчеркнул, что приезд Герема в это сложное для Украины время – свидетельство системной поддержки и солидарности в войне против РФ.

"Я ценю вовлеченность и помощь Эстонии, действенную поддержку военных, высокий уровень нашего военного сотрудничества, а также гостеприимство, с которым эстонцы приняли беженцев из Украины", – сказал Залужный при встрече с коллегой.

Во время визита делегацию Сил обороны Эстонии ознакомили с ситуацией с безопасностью в Украине, составом и численностью группировок РФ как на временно оккупированных территориях Украины, так и в РФ вдоль государственной границы Украины "и территории сопредельных государств", рассказали о действиях и направлениях сосредоточения россиян, их потерях в личном составе и технике, выявленных фактах нарушения оккупантами правил ведения войны и преступлений против человечности.

Кроме того, украинские и эстонские военные обсудили вероятные действия россиян в дальнейшем, ситуацию с безопасностью на украино-белорусской границе, тенденции развития военно-стратегической обстановки в Восточной Европе и Черноморско-Азовском регионе.

Делегация Сил обороны Эстонии посетила места совершения военных преступлений российскими оккупантами в Черниговской и Киевской областях, в том числе Гостомель, Бородянку, территорию ожесточенных боев у поселка Мощун.

"Генерал-лейтенант Мартин Герем отметил, что пример борьбы Украины в войне с Россией – это неоценимый опыт для стран НАТО. Эстония же – одно из государств, которое постоянно поддерживает Украину и ее войско, в частности помогает с профессиональной подготовкой личного состава", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02eSQTohsCNBJAdAyHvBpku5nLVBAkzEekgrk7xrAFstHgWUkaBYJRXC9FeVHBeh9tl

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ Эстония предоставила Украине военную помощь в объеме трети своего оборонного бюджета, сообщил президент страны Алар Карис 13 апреля во время визита в Киев.

Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, приняла, по данным ООН, почти 46 тыс. украинцев-беженцев и выразила готовность помочь Украине в восстановлении Житомирской области после войны.

Теги: Эстония, Генштаб ВСУ, военные, война России против Украины, визит, Валерий Залужный
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