Командующий Силами обороны Эстонии побывал в Украине и встретился с Залужным

Герем отметил, что действия Украины в войне с Россией – это "неоценимый опыт для стран НАТО" Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Залужный подчеркнул, что приезд Герема в это сложное для Украины время – свидетельство системной поддержки и солидарности в войне против РФ.

"Я ценю вовлеченность и помощь Эстонии, действенную поддержку военных, высокий уровень нашего военного сотрудничества, а также гостеприимство, с которым эстонцы приняли беженцев из Украины", – сказал Залужный при встрече с коллегой.

Во время визита делегацию Сил обороны Эстонии ознакомили с ситуацией с безопасностью в Украине, составом и численностью группировок РФ как на временно оккупированных территориях Украины, так и в РФ вдоль государственной границы Украины "и территории сопредельных государств", рассказали о действиях и направлениях сосредоточения россиян, их потерях в личном составе и технике, выявленных фактах нарушения оккупантами правил ведения войны и преступлений против человечности.

Кроме того, украинские и эстонские военные обсудили вероятные действия россиян в дальнейшем, ситуацию с безопасностью на украино-белорусской границе, тенденции развития военно-стратегической обстановки в Восточной Европе и Черноморско-Азовском регионе.

Делегация Сил обороны Эстонии посетила места совершения военных преступлений российскими оккупантами в Черниговской и Киевской областях, в том числе Гостомель, Бородянку, территорию ожесточенных боев у поселка Мощун.

"Генерал-лейтенант Мартин Герем отметил, что пример борьбы Украины в войне с Россией – это неоценимый опыт для стран НАТО. Эстония же – одно из государств, которое постоянно поддерживает Украину и ее войско, в частности помогает с профессиональной подготовкой личного состава", – говорится в сообщении.