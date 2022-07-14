ГОРДОН
 
 
МИР

Премьер Эстонии Каллас официально объявила об уходе в отставку. Она планирует сформировать новое правительство

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Каллас: Я благодарна министрам, с которыми мы полтора года руководили страной. Эстония была в надежных руках
Каллас: Я благодарна министрам, с которыми мы полтора года руководили страной. Эстония была в надежных руках
Фото: EPA

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас 14 июля заявила о намерении уйти в отставку. Об этом сообщила пресс-служба эстонского кабинета министров.

"Сегодня утром премьер-министр Кая Каллас официально проинформировала правительство о своем решении уйти в отставку по собственной инициативе, все правительство уйдет в отставку вместе с премьер-министром. В соответствии с конституцией премьер-министр сообщит сегодня президенту и Рийгикогу о своем решении уйти в отставку", – говорится в сообщении.

В то же время Каллас предложила созвать 15 июля внеочередное заседание парламента, на котором она запросит мандат для своей новой правительственной коалиции и представит новое коалиционное соглашение. Ожидается, что в коалицию войдут Партия реформ, Isamaa ("Отечество") и Социал-демократическая партия. 

"Наше правительство пришло к руководству страной в очень сложное время. Несмотря на трудные времена, мы сделали много хороших и великих дел, которыми укрепили эстонское государство и поддержали наш народ. Во время пандемии мы сохранили общество открытым, мы помогли людям справиться с высокими ценами на энергоносители, мы вложили €1 млрд в укрепление обороноспособности Эстонии, мы добились усиления восточного крыла НАТО, и мы были одним из самых больших сторонников Украины. Мы также осуществили слияние флотов пограничной охраны и сил обороны, о котором только и говорили десятилетиями. Я благодарна министрам, с которыми мы полтора года руководили страной. Эстония была в надежных руках", – говорится в заявлении Каллас. 

ERR сообщает, что Каллас уже вручила президенту прошение об отставке. 

Контекст:

Глава Партии реформ Каллас возглавила правительство Эстонии в январе 2021 года.

3 июня президент Эстонии Алар Карис по предложению Каллас освободил от занимаемых должностей всех семерых министров от Центристской партии. Премьер предложила уволить семь из 14 министров в связи с внутренним расколом в двухпартийной коалиции.

В начале июля Каллас анонсировала свой уход в отставку, добавив, что хочет как можно скорее справиться с кризисом и сформировать новое правительство. 

Теги: Эстония, правительство, коалиция, отставка, Кая Каллас
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Есть такой диагноз имбецил". Тополя высказался о звездах, которым сложно перейти на украинский язык
  "Есть такой диагноз – имбецил". Тополя высказался о звездах, которым сложно перейти на украинский язык
"Анекдот о Белоснежке, Дюймовочке и п...здаболе". Кошевой посмеялся над Арестовичем
"Анекдот о Белоснежке, Дюймовочке и п...здаболе". Кошевой посмеялся над Арестовичем
Украинский дизайнер создала коллекцию женской одежды для Gucci с вышивкой ручной работы. Фото
Украинский дизайнер создала коллекцию женской одежды для Gucci с вышивкой ручной работы. Фото
"Кремль, видимо, пообещал звание". Лолита сделала пропагандистское заявление о "бандеровцах" и "антисемитизме" в Украине
"Кремль, видимо, пообещал звание". Лолита сделала пропагандистское заявление о "бандеровцах" и "антисемитизме" в Украине
  Российский режиссер Качанов: Леша Панин – очень большой артист, он актер от Бога
  Российский режиссер Качанов: Леша Панин – очень большой артист, он актер от Бога G
Дмитрий ГОРДОН
  Фронтмен Kozak System: Встанут ли проукраинские артисты на одной сцене с Loboda? Не встанут, потому что не верят
  Фронтмен Kozak System: Встанут ли проукраинские артисты на одной сцене с Loboda? Не встанут, потому что не верят
  Российский режиссер Качанов: Богдан Ступка был выдающимся человеком, совершенно без звездочки
  Российский режиссер Качанов: Богдан Ступка был выдающимся человеком, совершенно без звездочки G
Дмитрий ГОРДОН
  Панин: Я искренне ненавижу Путина – эта шайка воров разворовала мою страну, а теперь убивает людей в Украине
  Панин: Я искренне ненавижу Путина – эта шайка воров разворовала мою страну, а теперь убивает людей в Украине
  Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Как он меня называет? Очень мило: козочка
  Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Как он меня называет? Очень мило: козочка
  Тополя: Какой единственный маркер позволяет отличить, ползет ДРГ или свои? Только "паляниця-полуниця". Украинский язык позволил многим выжить
  Тополя: Какой единственный маркер позволяет отличить, ползет ДРГ или свои? Только "паляниця-полуниця". Украинский язык позволил многим выжить
EBU планирует провести "Евровидение" в Латинской Америке
EBU планирует провести "Евровидение" в Латинской Америке
  Dantes: Секс три на три? Я так, кстати, развелся
  Dantes: Секс три на три? Я так, кстати, развелся
"Часть доходов от продажи мы используем на добрые дела". Украинский бренд создал футболки с цитатами из поэзии Жадана. Фото
"Часть доходов от продажи мы используем на добрые дела". Украинский бренд создал футболки с цитатами из поэзии Жадана. Фото
"Это не конец, а только начало". Валевская показала свидетельство о разводе
"Это не конец, а только начало". Валевская показала свидетельство о разводе
  "Я просыпаюсь, а он говорит: "Катя, тут тролль пробегал". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, как он сделал ей предложение
  "Я просыпаюсь, а он говорит: "Катя, тут тролль пробегал". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, как он сделал ей предложение
  "На 15 кг похудел, шесть зубов потерял". Гапчинская рассказала о муже, который служит в ВСУ
  "На 15 кг похудел, шесть зубов потерял". Гапчинская рассказала о муже, который служит в ВСУ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Потерпи, сначала все будет плохо. А потом ты привыкнешь". Арестович высказался о человеческих страстях и "сраче" (209116)
2
"Нам бы еще пару таких Винников и Притул, и "Укроборонпром" можно распускать". Муж Билозир показал авто, которое Винник передал ВСУ (163065)
3
Адвокат Винника подтвердила слухи о том, что артист покинул Украину, и озвучила причину (146745)
4
Мосейчук о Ротару: Люди собирали стадионы, а мы не говорим, что они делают во время войны. Никто даже глянуть не может на "ах, каких людей" (141426)
5
"Посмейтесь со мной от души". Гордон разместил видео опозорившегося перед камерой россиянина (130837)
6
Кацурина в прозрачном бюстгальтере, прикрыв грудь апельсином, показала, как Dantes плетет ей косы (118755)
7
Арестович: Ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали (110744)
8
"Я просыпаюсь, а он говорит: "Катя, тут тролль пробегал". Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, как он сделал ей предложение (109201)
 
 
 
 