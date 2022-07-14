Премьер Эстонии Каллас официально объявила об уходе в отставку. Она планирует сформировать новое правительство

"Сегодня утром премьер-министр Кая Каллас официально проинформировала правительство о своем решении уйти в отставку по собственной инициативе, все правительство уйдет в отставку вместе с премьер-министром. В соответствии с конституцией премьер-министр сообщит сегодня президенту и Рийгикогу о своем решении уйти в отставку", – говорится в сообщении.
В то же время Каллас предложила созвать 15 июля внеочередное заседание парламента, на котором она запросит мандат для своей новой правительственной коалиции и представит новое коалиционное соглашение. Ожидается, что в коалицию войдут Партия реформ, Isamaa ("Отечество") и Социал-демократическая партия.
"Наше правительство пришло к руководству страной в очень сложное время. Несмотря на трудные времена, мы сделали много хороших и великих дел, которыми укрепили эстонское государство и поддержали наш народ. Во время пандемии мы сохранили общество открытым, мы помогли людям справиться с высокими ценами на энергоносители, мы вложили €1 млрд в укрепление обороноспособности Эстонии, мы добились усиления восточного крыла НАТО, и мы были одним из самых больших сторонников Украины. Мы также осуществили слияние флотов пограничной охраны и сил обороны, о котором только и говорили десятилетиями. Я благодарна министрам, с которыми мы полтора года руководили страной. Эстония была в надежных руках", – говорится в заявлении Каллас.
ERR сообщает, что Каллас уже вручила президенту прошение об отставке.
Глава Партии реформ Каллас возглавила правительство Эстонии в январе 2021 года.
3 июня президент Эстонии Алар Карис по предложению Каллас освободил от занимаемых должностей всех семерых министров от Центристской партии. Премьер предложила уволить семь из 14 министров в связи с внутренним расколом в двухпартийной коалиции.
В начале июля Каллас анонсировала свой уход в отставку, добавив, что хочет как можно скорее справиться с кризисом и сформировать новое правительство.