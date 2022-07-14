Премьер Эстонии Каллас официально объявила об уходе в отставку. Она планирует сформировать новое правительство

Каллас: Я благодарна министрам, с которыми мы полтора года руководили страной. Эстония была в надежных руках Фото: EPA

"Сегодня утром премьер-министр Кая Каллас официально проинформировала правительство о своем решении уйти в отставку по собственной инициативе, все правительство уйдет в отставку вместе с премьер-министром. В соответствии с конституцией премьер-министр сообщит сегодня президенту и Рийгикогу о своем решении уйти в отставку", – говорится в сообщении.

В то же время Каллас предложила созвать 15 июля внеочередное заседание парламента, на котором она запросит мандат для своей новой правительственной коалиции и представит новое коалиционное соглашение. Ожидается, что в коалицию войдут Партия реформ, Isamaa ("Отечество") и Социал-демократическая партия.

"Наше правительство пришло к руководству страной в очень сложное время. Несмотря на трудные времена, мы сделали много хороших и великих дел, которыми укрепили эстонское государство и поддержали наш народ. Во время пандемии мы сохранили общество открытым, мы помогли людям справиться с высокими ценами на энергоносители, мы вложили €1 млрд в укрепление обороноспособности Эстонии, мы добились усиления восточного крыла НАТО, и мы были одним из самых больших сторонников Украины. Мы также осуществили слияние флотов пограничной охраны и сил обороны, о котором только и говорили десятилетиями. Я благодарна министрам, с которыми мы полтора года руководили страной. Эстония была в надежных руках", – говорится в заявлении Каллас.

ERR сообщает, что Каллас уже вручила президенту прошение об отставке.