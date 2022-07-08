Премьер-министр Эстонии уходит в отставку

Каллас о своей отставке: Я сама внесла это предложение, потому что если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства Фото: EPA

Издание отметило, что члены политической партии Isamaa неоднократно заявляли, что присоединятся к коалиции, если Каллас уйдет с поста премьер-министра, но, по словам премьера, сейчас партия этого не требовала.

"Я сама внесла это предложение, потому что если бы я просто назначала новых министров, было бы много шума и недовольства", – сказала она, добавив, что для этого необходимо созвать Рийгикогу (парламент).

Каллас рассказала Delfi о желании как можно скорее сформировать новое правительство, а созыв Рийгикогу может оказаться затруднительным, поскольку уже начались летние каникулы.

8 июля Delfi сообщило, что политсилы Isamaa, Партия реформ и Социал-демократическая партия Эстонии договорились о формировании трехпартийного правительства. Распределение министерских портфелей пока не согласовано. В планах сделать это в предстоящие выходные.