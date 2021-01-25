Новое эстонское правительство возглавит Кая Каллас

После назначения Каи Каллас главой правительства Эстония станет единственной страной в мире, где и президент, и премьер-министр – женщины.

В правительстве Каллас будет 14 министров, по семь от обеих партий Фото: EPA

Парламент Эстонии (Рийгикогу) сегодня большинством голосов предоставил главе Партии реформ Кае Каллас право сформировать новое правительство. Об этом сообщает агентство ERR.

Как отмечает издание Estonian World, Эстония будет единственной страной в мире, где и президент, и премьер-министр – женщины.

За это решение проголосовали 70 депутатов 101-местного парламента, 30 были против, один депутат участия в голосовании не принял.

Сегодня перед заседанием парламента Каллас и предыдущий премьер-министр, лидер Центристской партии Юри Ратас подписали коалиционное соглашение. Помимо премьера, в правительстве Каллас будет 14 министров, каждая партия получит по семь портфелей.

До того, как новый кабинет министров примет присягу перед парламентом, предыдущее правительство продолжит исполнять свои обязанности.

В ночь на 13 января предыдущий премьер решил уйти в отставку после того, как его партию обвинили в коррупционных злоупотреблениях. 14 января президент Эстонии Керсти Кальюлайд утвердила кандидатом в премьеры Каллас.