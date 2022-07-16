Госдеп США одобрил продажу Эстонии шести систем HIMARS

Об этом сообщила пресс-служба агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности Пентагона.

Правительство Эстонии запросило покупку до шести пусковых установок HIMARS и другого вооружения.

"Предлагаемая продажа будет способствовать достижению военных целей Эстонии по обновлению потенциала и дальнейшему повышению оперативной совместимости с США и другими союзниками. Эстония намерена использовать эти оборонные изделия и услуги для модернизации своих вооруженных сил и расширения их возможностей для укрепления обороны страны и сдерживания региональных угроз. Эстония без труда примет это оборудование на вооружение своих вооруженных сил. Предлагаемая продажа этого оборудования и поддержки не изменит основной военный баланс в регионе", – говорится в релизе.

На обороноспособность США это не повлияет, отметили в агентстве.

Как пишет Reuters, тот факт, что Госдеп одобрил продажу, не свидетельствует о подписании контрактов или завершении переговоров.