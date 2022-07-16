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Госдеп США одобрил продажу Эстонии шести систем HIMARS

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Эстония хочет купить шесть систем HIMARS
Эстония хочет купить шесть систем HIMARS
Фото: defense.gov

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Эстонии реактивных систем залпового огня HIMARS, которые применяются в Украине для борьбы с российскими оккупантами, а также сопутствующего оборудования к ним на сумму до $500 млн.

Об этом сообщила пресс-служба агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности Пентагона.

Правительство Эстонии запросило покупку до шести пусковых установок HIMARS и другого вооружения.

"Предлагаемая продажа будет способствовать достижению военных целей Эстонии по обновлению потенциала и дальнейшему повышению оперативной совместимости с США и другими союзниками. Эстония намерена использовать эти оборонные изделия и услуги для модернизации своих вооруженных сил и расширения их возможностей для укрепления обороны страны и сдерживания региональных угроз. Эстония без труда примет это оборудование на вооружение своих вооруженных сил. Предлагаемая продажа этого оборудования и поддержки не изменит основной военный баланс в регионе", – говорится в релизе.

На обороноспособность США это не повлияет, отметили в агентстве.

Как пишет Reuters, тот факт, что Госдеп одобрил продажу, не свидетельствует о подписании контрактов или завершении переговоров.

Контекст:

HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) – высокомобильная артиллерийская система на колесной базе, имеет один пусковой контейнер. Украина получила их со снарядами с дальностью до 70 км, но максимальная дальность ракет составляет 300 км.

США передали Украине восемь РСЗО HIMARS, еще четыре предусмотрены новым пакетом военной помощи, который в Вашингтоне одобрили 8 июля. Таким образом, согласно данным Пентагона, количество HIMARS, которые США предоставили Украине, достигло 12 единиц.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Эстония, Пентагон, переговоры, вооружение, оборона, РСЗО, артиллерия, продажа, HIMARS
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