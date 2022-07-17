На севере и юге Украины российские оккупанты ведут воздушную разведку – Генштаб ВСУ

"Продолжается воздушная разведка пограничных районов Черниговской и Сумской областей. [...] На южнобужском направлении [...] идет воздушная разведка беспилотными летательными аппаратами. Высока угроза последующих ракетных ударов по критической инфраструктуре региона", – говорится в сообщении.
Также российские войска наносили авиаудары, в частности, в районе Прудянки и Верхнего Салтова в Харьковской области, Покровска и Новоселовки Второй в Донецкой области, рассказали украинские военные.
По данным Генштаба, оккупанты пытаются бороться с украинской авиаразведкой.
"На славянском направлении [...] в целях нарушения системы управления сил обороны и недопущения ведения воздушной разведки противник активно применяет средства радиоэлектронной борьбы", – объяснили в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
На 17 июля, по данным Генштаба ВСУ, российские войска потеряли убитыми около 38 300 человек личного состава и 688 беспилотников.