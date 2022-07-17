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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На севере и юге Украины российские оккупанты ведут воздушную разведку – Генштаб ВСУ

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По данным Генштаба, ВСУ сбили почти 700 вражеских беспилотников
По данным Генштаба, ВСУ сбили почти 700 вражеских беспилотников
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты в нескольких местах в Украине используют беспилотники. Об этом проинформировал 17 июля в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Продолжается воздушная разведка пограничных районов Черниговской и Сумской областей. [...] На южнобужском направлении [...] идет воздушная разведка беспилотными летательными аппаратами. Высока угроза последующих ракетных ударов по критической инфраструктуре региона", – говорится в сообщении.

Также российские войска наносили авиаудары, в частности, в районе Прудянки и Верхнего Салтова в Харьковской области, Покровска и Новоселовки Второй в Донецкой области, рассказали украинские военные.

По данным Генштаба, оккупанты пытаются бороться с украинской авиаразведкой.

"На славянском направлении [...] в целях нарушения системы управления сил обороны и недопущения ведения воздушной разведки противник активно применяет средства радиоэлектронной борьбы", – объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02QjuFuJAnUfJo7Y8d8m4fpDpUUZWVhcYYdvz9qAbWDctvr8XeTnRSdyRbyXCUdJ7Pl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

На 17 июля, по данным Генштаба ВСУ, российские войска потеряли убитыми около 38 300 человек личного состава и 688 беспилотников.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, Сумская область, Генштаб ВСУ, оборона, воздушное пространство, Черниговская область, беспилотники, Новоселовка, ВСУ, российская агрессия, авиаудар, война России против Украины, Покровск, российские оккупанты
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