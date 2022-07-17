На севере и юге Украины российские оккупанты ведут воздушную разведку – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, ВСУ сбили почти 700 вражеских беспилотников Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Продолжается воздушная разведка пограничных районов Черниговской и Сумской областей. [...] На южнобужском направлении [...] идет воздушная разведка беспилотными летательными аппаратами. Высока угроза последующих ракетных ударов по критической инфраструктуре региона", – говорится в сообщении.

Также российские войска наносили авиаудары, в частности, в районе Прудянки и Верхнего Салтова в Харьковской области, Покровска и Новоселовки Второй в Донецкой области, рассказали украинские военные.

По данным Генштаба, оккупанты пытаются бороться с украинской авиаразведкой.

"На славянском направлении [...] в целях нарушения системы управления сил обороны и недопущения ведения воздушной разведки противник активно применяет средства радиоэлектронной борьбы", – объяснили в ВСУ.

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