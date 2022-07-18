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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Курение в неустановленных местах становится уже обычным делом". ВСУ ударили по складу оккупантов в Кадиевке

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В ВСУ отметили, что среди оккупантов, которые "хаотично спасали награбленное", царят панические настроения
В ВСУ отметили, что среди оккупантов, которые "хаотично спасали награбленное", царят панические настроения
Фото: ЕРА

Вооруженные силы Украины нанесли удар по складу российских оккупантов в Кадиевке Луганской области. Об этом 18 июля в Telegram сообщило управление стратегических коммуникаций ВСУ.

"Параллельно с возгоранием "склада селитры и гуманитарки" в Новой Каховке во временно оккупированной Кадиевке также произошло самовозгорание "не склада БК и ГСМ". Курение в неустановленных местах становится уже обычным делом. Так же, как и суета, паника и крики "все пропало" у орков", – говорится в сообщении.

В ВСУ отметили, что среди оккупантов, которые "хаотично спасали награбленное", царят панические настроения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В июне ВСУ нанесли ряд результативных ударов по складам боеприпасов оккупантов. В частности, уничтожены склад в оккупированной Новой Каховке Херсонской области, склад с боеприпасами к реактивным системам залпового огня и не менее семи складов боеприпасов на территории ОРДЛО.

4 июля украинские военные атаковали склад с боеприпасами российских оккупантов в Снежном Донецкой области. Об этом Сухопутные войска Украины сообщили в Facebook. "Файер-шоу в Снежном Донецкой области. Удар пришелся по складам боеприпасов оккупантов", – коротко прокомментировали военные.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в тот же день подтвердил успешные удары ВСУ по складам в оккупированных областях. "Только за сегодня четыре крупных склада – Торез, Снежное, Хрустальное, в Донецке два и на херсонском направлении еще одно скопление войск", – сказал он.

8 июля ВСУ ударили по складу боеприпасов РФ в оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Вечером 11 июля в Новой Каховке взорвали еще один склад боеприпасов армии РФ.

9 июля ВСУ сообщили об ударе по складам боеприпасов оккупантов в районе Чернобаевки Херсонской области. 12 июля сообщалось об ударе по складу боеприпасов российских войск во временно оккупированном селе Чаривное Херсонской области.

В ночь на 13 июля, по данным главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, ВСУ нанесли новые удары по складам боеприпасов в Луганске. Арестович подтвердил информацию, уточнив, что были использованы системы HIMARS. ВСУ официально удар не комментировали.

15 июля Арестович подтвердил удары по военной технике и складам в Кадиевке Луганской области, Новой Маячке и Дарьевке Херсонской области. 

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Вооруженные силы Украины, боеприпасы, ВСУ, война России против Украины, Кадиевка
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