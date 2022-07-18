"Курение в неустановленных местах становится уже обычным делом". ВСУ ударили по складу оккупантов в Кадиевке

В ВСУ отметили, что среди оккупантов, которые "хаотично спасали награбленное", царят панические настроения Фото: ЕРА

"Параллельно с возгоранием "склада селитры и гуманитарки" в Новой Каховке во временно оккупированной Кадиевке также произошло самовозгорание "не склада БК и ГСМ". Курение в неустановленных местах становится уже обычным делом. Так же, как и суета, паника и крики "все пропало" у орков", – говорится в сообщении.

В ВСУ отметили, что среди оккупантов, которые "хаотично спасали награбленное", царят панические настроения.

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