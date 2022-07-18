"Салюты для хороших россиян, которые уже не проснутся". В Херсонской области ВСУ ударили по российскому складу боеприпасов

По словам Хланя, по состоянию на 11.00 склад продолжал детонировать Скриншот: Сергей Хлань / Facebook

"С самого утра в Новокаховской общине слышны взрывы. Снова горят и детонируют боеприпасы врага. Салюты для хороших – мертвых россиян, которые уже никогда не проснутся", – написал Хлань.

Позже он уточнил, что удар был нанесен по объекту противника в поселке Райское около 5.00.

По словам Хланя, по состоянию на 11.00 склад продолжал детонировать.

Война России против Украины. Главное (обновляется)