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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Салюты для хороших россиян, которые уже не проснутся". В Херсонской области ВСУ ударили по российскому складу боеприпасов

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По словам Хланя, по состоянию на 11.00 склад продолжал детонировать
По словам Хланя, по состоянию на 11.00 склад продолжал детонировать
Скриншот: Сергей Хлань / Facebook

Украинские военные ударили по российскому складу боеприпасов в Новокаховской общине Херсонской области. Об этом 18 июля в Facebook сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

"С самого утра в Новокаховской общине слышны взрывы. Снова горят и детонируют боеприпасы врага. Салюты для хороших – мертвых россиян, которые уже никогда не проснутся", – написал Хлань.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid02mc4QCJ2XaivWBzip4WPEY2jaVM7vtA2yf87HgFBjJeiU63VJwy5nbRhRp3LMmY3Rl

Позже он уточнил, что удар был нанесен по объекту противника в поселке Райское около 5.00.

По словам Хланя, по состоянию на 11.00 склад продолжал детонировать.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/videos/1278204822712349/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В июне ВСУ нанесли ряд результативных ударов по складам боеприпасов оккупантов. В частности, уничтожены склад в оккупированной Новой Каховке Херсонской области, склад с боеприпасами к реактивным системам залпового огня и не менее семи складов боеприпасов на территории ОРДЛО.

4 июля украинские военные атаковали склад с боеприпасами российских оккупантов в Снежном Донецкой области. Об этом Сухопутные войска Украины сообщили в Facebook. "Файер-шоу в Снежном Донецкой области. Удар пришелся по складам боеприпасов оккупантов", – коротко прокомментировали военные.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в тот же день подтвердил успешные удары ВСУ по складам в оккупированных областях. "Только за сегодня четыре крупных склада – Торез, Снежное, Хрустальное, в Донецке два и на херсонском направлении еще одно скопление войск", – сказал он.

8 июля ВСУ ударили по складу боеприпасов РФ в оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Вечером 11 июля в Новой Каховке взорвали еще один склад боеприпасов армии РФ.

9 июля ВСУ сообщили об ударе по складам боеприпасов оккупантов в районе Чернобаевки Херсонской области. 12 июля сообщалось об ударе по складу боеприпасов российских войск во временно оккупированном селе Чаривное Херсонской области.

В ночь на 13 июля, по данным главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, ВСУ нанесли новые удары по складам боеприпасов в Луганске. Арестович подтвердил информацию, уточнив, что были использованы системы HIMARS. ВСУ официально удар не комментировали.

15 июля Арестович подтвердил удары по военной технике и складам в Кадиевке Луганской области, Новой Маячке и Дарьевке Херсонской области. 

Теги: Россия, Украина, Херсонская область, ВСУ, война России против Украины, Новая Каховка, Сергей Хлань
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