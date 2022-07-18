Ким: Буду платить $100 каждому, кто наведет на наводчика огня русских оккупантов

"Русские платят [...] нашим гражданам, которые соглашаются быть для русских оккупантов корректировщиками огня (или наводчиками). Они там какие-то копейки – или 1000 грн, или 1500 грн, обещают анонимность. Но анонимности никакой нет, мы их все равно потихоньку ловим, службы эффективно работают по выявлению всех этих наводчиков. Но просто время такое, что надо тоже помогать. Что я решил? [...] Я буду платить $100 каждому, кто наведет на наводчика", – сказал Ким.

По его словам, "будет четкая инструкция", как это будет происходить, но и сейчас "можно присматриваться к негодяям, которые помогают русским".

"Это будет оплачено. Шукайте, хлопці. [...] Это касается Николаевской области. На все я не смогу, наверное", – объяснил Ким.

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