Ким: Буду платить $100 каждому, кто наведет на наводчика огня русских оккупантов

"Русские платят [...] нашим гражданам, которые соглашаются быть для русских оккупантов корректировщиками огня (или наводчиками). Они там какие-то копейки – или 1000 грн, или 1500 грн, обещают анонимность. Но анонимности никакой нет, мы их все равно потихоньку ловим, службы эффективно работают по выявлению всех этих наводчиков. Но просто время такое, что надо тоже помогать. Что я решил? [...] Я буду платить $100 каждому, кто наведет на наводчика", – сказал Ким.
По его словам, "будет четкая инструкция", как это будет происходить, но и сейчас "можно присматриваться к негодяям, которые помогают русским".
"Это будет оплачено. Шукайте, хлопці. [...] Это касается Николаевской области. На все я не смогу, наверное", – объяснил Ким.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города.
С мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно. Так, 11 июля утром в Николаеве прогремели взрывы, Ким сообщал, что город атаковали шестью ракетами, пострадал один человек.
Утром 15 июля в Николаеве прогремело более 10 мощных взрывов, сообщил мэр города. Позднее стало известно, что Россия атаковала ракетами два университета: Национальный университет кораблестроения (НУК) имени адмирала Макарова и Николаевский национальный университет имени Сухомлинского (бывший Николаевский педагогический институт). В результате обстрелов ранены по меньшей мере четыре человека, отметили в облсовете.
Обстрелы Николаева происходили также 16 июля, 17 июля, 18 июля.