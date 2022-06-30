Около Мариуполя, вероятно, подорвался десантный катер РФ – Запорожская ОВА

Ссылаясь на один из российских каналов, он написал, что судно наткнулось на мину.

"Сообщается, что под Мариуполем взорвался российский десантный катер проекта 1176 "Акула" Черноморского флота Д-106. Ждем подтверждения "жеста доброй воли", – написал Братчук.

Официальные источники эту информацию еще не подтвердили.

Сегодня же стало известно, что оккупанты оставили остров Змеиный в Черном море. В ходе операции Вооруженных сил Украины там произошло несколько взрывов и начался пожар. Противник спешно эвакуировал остатки гарнизона.

Минобороны России заявило, что сдача острова произошла по плану. В сообщении канала "Звезда" говорится, что ВС РФ "завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон в качестве шага доброй воли".