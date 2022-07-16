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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате удара РФ по Одессе нет пострадавших, охранники склада ушли в укрытие на время тревоги – ОВА

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В результате удара начался пожар
В результате удара начался пожар
Фото: Думская - новости Одессы / Telegram

В результате утреннего ракетного удара российских оккупантов по Одессе нет пострадавших. Об этом спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил в Telegram.

"Вы уже знаете, был прилет в Одессу, попали в торгово-производственный склад. Большая площадь возгорания. Спасибо спасателям, они сразу прибыли на место, я лично видел, как они работают... Молодцы. [...] Слава богу, нет пострадавших. И тут главное, о чем хотел сказать: охранники склада соблюдали правила поведения во время воздушной тревоги. И это сохранило им жизнь", – сказал он.

В подписи к видео Братчук уточнил, что охранники во время тревоги были в укрытии. 

Пресс-служба горсовета Одессы в Telegram опубликовала комментарий мэра Геннадия Труханова с места происшествия, на видео показаны кадры тушения пожара на складе. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия практически ежедневно атакует юг Украины, в частности Одесскую область, ракетами. Часть ракет сбивает ПВО.

Вечером 15 июля российские оккупанты выпустили три ракеты по Одесской области, одну из них сбила противовоздушная оборона региона, никто не пострадал, сообщил глава Одесской ОВА. Утром 16 июля по Одесской области был нанесен ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95 с направления Ставрополья. Ракета, по предварительным данным, это Х-101, попала в склад в областном центре. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, пожар, спасатели, Одесская ОГА, война России против Украины, ракеты, Сергей Братчук
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