В результате удара РФ по Одессе нет пострадавших, охранники склада ушли в укрытие на время тревоги – ОВА

"Вы уже знаете, был прилет в Одессу, попали в торгово-производственный склад. Большая площадь возгорания. Спасибо спасателям, они сразу прибыли на место, я лично видел, как они работают... Молодцы. [...] Слава богу, нет пострадавших. И тут главное, о чем хотел сказать: охранники склада соблюдали правила поведения во время воздушной тревоги. И это сохранило им жизнь", – сказал он.

В подписи к видео Братчук уточнил, что охранники во время тревоги были в укрытии.

Пресс-служба горсовета Одессы в Telegram опубликовала комментарий мэра Геннадия Труханова с места происшествия, на видео показаны кадры тушения пожара на складе.

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