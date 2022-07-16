В результате удара РФ по Одессе нет пострадавших, охранники склада ушли в укрытие на время тревоги – ОВА

"Вы уже знаете, был прилет в Одессу, попали в торгово-производственный склад. Большая площадь возгорания. Спасибо спасателям, они сразу прибыли на место, я лично видел, как они работают... Молодцы. [...] Слава богу, нет пострадавших. И тут главное, о чем хотел сказать: охранники склада соблюдали правила поведения во время воздушной тревоги. И это сохранило им жизнь", – сказал он.
В подписи к видео Братчук уточнил, что охранники во время тревоги были в укрытии.
Пресс-служба горсовета Одессы в Telegram опубликовала комментарий мэра Геннадия Труханова с места происшествия, на видео показаны кадры тушения пожара на складе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия практически ежедневно атакует юг Украины, в частности Одесскую область, ракетами. Часть ракет сбивает ПВО.
Вечером 15 июля российские оккупанты выпустили три ракеты по Одесской области, одну из них сбила противовоздушная оборона региона, никто не пострадал, сообщил глава Одесской ОВА. Утром 16 июля по Одесской области был нанесен ракетный удар с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95 с направления Ставрополья. Ракета, по предварительным данным, это Х-101, попала в склад в областном центре.