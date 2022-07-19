Касьянов: Целью Путина была смена власти в Украине и коридор в Крым

"Как вы считаете, Путин хотел быстро решить вопрос с Украиной?" – спросил журналист.
"Мне кажется, что да. По крайней мере пропаганда, которая сопровождала первые дни вторжения, безусловно, была нацелена на это... Я не думаю, что Путин хотел захватить всю Украину... Но он и сам признавался, что хочет сменить власть в Киеве, и призывал офицеров, [мол] "возьмите власть и снесите ваших там…" Какие-то нехорошие слова говорил в отношении избранных, демократически избранных лидеров страны. Конечно, это недопустимые вещи, но, да, его цель была – смена власти", – считает политик.
Помимо смены власти, по его мнению, Путин планировал добиться и некоторых территориальных завоеваний.
Касьянов считает, что захват Донецкой и Луганской областей в административных границах был целью, но не самой важной.
"Более важная – это коридор в Крым, – предположил российский оппозиционер. – Думаю, Путин хотел бы дойти до Одессы, но украинские войска его остановили – до Николаева он не смог дойти".
Касьянов спрогнозировал, что российская пропаганда в следующие месяцы будет пытаться преподнести, что такими и были первоначальные цели операции и что все они достигнуты.
"Думаю, что он будет всячески пропаганду настраивать в эти предстоящие месяцы, что все цели достигнуты: Донбасс взят, коридор, соединяющий с Крымом, есть... Думаю, что так будет преподноситься этот успех, пропаганда будет работать на это. Посмотрим. Надеюсь, что украинские власти, украинские воины не позволят такую победу праздновать. Даже такую, половинчатую, без смены власти, как хотел Путин в самом начале", – сказал политик.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В первые месяцы войны российские оккупанты захватили часть территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей и смогли установить сухопутный коридор между российскими областями и Крымом.
Украинские власти утверждают, что в феврале – марте РФ предприняла несколько попыток убить президента Украины Владимира Зеленского. По данным аналитиков американского Института исследования войны, цели России в войне против Украины остаются неизменными: Кремль хочет добиться смены власти в Киеве и провести "территориальную экспансию далеко за пределы Донбасса". Такую оценку они озвучили в начале июля.