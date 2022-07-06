"Смена власти в Киеве и устранение суверенитета страны". ISW считает, что цели РФ в войне против Украины остаются неизменными

Так, аналитики института отметили, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 5 июля сказал, что цель нападения на Украину – "демилитаризировать и денацифицировать территорию страны и на деле добиться ее нейтрального статуса", сообщало российское пропагандистское агентство "РИА Новости". Такие же цели озвучивал президент РФ Владимир Путин 24 февраля – в день вторжения в Украину.

"Четкое повторение Патрушевым первоначальных целей Путина почти пять месяцев спустя убедительно свидетельствует о том, что Кремль не считает недавние успехи России в Луганской области достаточными для достижения первоначальных целей "специальной операции", подтверждая текущую оценку ISW о том, что Кремль нацелен на значительную территориальную экспансию за пределами Донбасса", – говорится в отчете.

Кроме того, о намерениях РФ говорит то, что "российские власти продолжают попытки закрепить административный контроль над оккупированными территориями Украины".