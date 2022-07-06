ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Смена власти в Киеве и устранение суверенитета страны". ISW считает, что цели РФ в войне против Украины остаются неизменными

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ISW считает, что РФ хочет сменить украинскую власть и лишить страну суверенитета
ISW считает, что РФ хочет сменить украинскую власть и лишить страну суверенитета
Фото: EPA

Цели России в войне против Украины остаются неизменными: Кремль хочет добиться смены власти в Киеве и провести "территориальную экспансию далеко за пределы Донбасса". Об этом говорится в отчете американского Института исследования войны (ISW), опубликованном 5 июля.

Так, аналитики института отметили, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев 5 июля сказал, что цель нападения на Украину – "демилитаризировать и денацифицировать территорию страны и на деле добиться ее нейтрального статуса", сообщало российское пропагандистское агентство "РИА Новости". Такие же цели озвучивал президент РФ Владимир Путин 24 февраля – в день вторжения в Украину.

"Четкое повторение Патрушевым первоначальных целей Путина почти пять месяцев спустя убедительно свидетельствует о том, что Кремль не считает недавние успехи России в Луганской области достаточными для достижения первоначальных целей "специальной операции", подтверждая текущую оценку ISW о том, что Кремль нацелен на значительную территориальную экспансию за пределами Донбасса", – говорится в отчете.

Кроме того, о намерениях РФ говорит то, что "российские власти продолжают попытки закрепить административный контроль над оккупированными территориями Украины".

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины 24 февраля. Путин оправдывал агрессию необходимостью "демилитаризации" и "денацификации" Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что истинная цель Кремля – "поглотить всех в Европе, кого руководство России считает своей собственностью, а не независимыми государствами".

Теги: Владимир Путин, Украина, Донбасс, агрессия, вторжение, российская агрессия, демилитаризация, наступление, война России против Украины, спецоперация, суверенитет, войска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Какой мразью она была такой и осталась". Приходько рассказала, как ее лично предала путинистка Гагарина еще до войны
  "Какой мразью она была – такой и осталась". Приходько рассказала, как ее лично предала путинистка Гагарина еще до войны
  Михаил Хома: Dzidzio или Хома? Пусть публика решает
  Михаил Хома: Dzidzio или Хома? Пусть публика решает G
Дмитрий ГОРДОН
  "Не было ни моральных, ни физических сил отвечать ему". Горбунов назвал российского актера, написавшего ему после нападения РФ
  "Не было ни моральных, ни физических сил отвечать ему". Горбунов назвал российского актера, написавшего ему после нападения РФ
Скандал Мишиной и "Дизель Студио". Шеф-редактор извинился, что назвал актрису "бл...дункой", и потребовал извинений за сравнение с рашистами
Скандал Мишиной и "Дизель Студио". Шеф-редактор извинился, что назвал актрису "бл...дункой", и потребовал извинений за сравнение с рашистами
"Очень красивая женщина", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в прозрачном корсете. Фото
"Очень красивая женщина", "Секси". Жена продюсера студии "Квартал 95" снялась в прозрачном корсете. Фото
  Dzidzio: Я мог не родиться, врачи рекомендовали маме сделать аборт: "Ребенок при таком стрессе может быть калекой"
  Dzidzio: Я мог не родиться, врачи рекомендовали маме сделать аборт: "Ребенок при таком стрессе может быть калекой" G
Дмитрий ГОРДОН
  Горбунов: Украинцы славяне, а россияне нет. Это азиаты, война это их культура
  Горбунов: Украинцы – славяне, а россияне – нет. Это азиаты, война – это их культура
"Ты выглядишь так же, Синди!" 56-летняя Кроуфорд показала фото юности, на котором засветила декольте и позировала, расставив ноги
"Ты выглядишь так же, Синди!" 56-летняя Кроуфорд показала фото юности, на котором засветила декольте и позировала, расставив ноги
  Dzidzio о работе на таможне: Это была моя большая ошибка
  Dzidzio о работе на таможне: Это была моя большая ошибка G
Дмитрий ГОРДОН
"Слава молодым!" В сети показали долгий поцелуй Сенцова с невестой. Видео
"Слава молодым!" В сети показали долгий поцелуй Сенцова с невестой. Видео
  "Переживает и пропускает через себя". Ким рассказал, как изменился Зеленский после 24 февраля
  "Переживает и пропускает через себя". Ким рассказал, как изменился Зеленский после 24 февраля
Фестиваль Atlas пройдет в онлайн-формате под девизом "Раша, гудбай". Названы дата и время проведения
Фестиваль Atlas пройдет в онлайн-формате под девизом "Раша, гудбай". Названы дата и время проведения
"Героям слава!" Поддерживающий Украину немецкий стилист Франк Питер Уайлд позировал в вышиванке от украинского производителя. Фото
"Героям слава!" Поддерживающий Украину немецкий стилист Франк Питер Уайлд позировал в вышиванке от украинского производителя. Фото
  Dzidzio: Помню первые выступления, я начинал говорить: "Добрый вечер, я мегапопулярный". Все оборачивались: "Кто такой?" Через год поверили
  Dzidzio: Помню первые выступления, я начинал говорить: "Добрый вечер, я мегапопулярный". Все оборачивались: "Кто такой?" Через год поверили G
Дмитрий ГОРДОН
"Планируем начать с Киева, а закончить в Ялте". Никитюк анонсировала съемки нового сезона шоу "Le Маршрутка"
"Планируем начать с Киева, а закончить в Ялте". Никитюк анонсировала съемки нового сезона шоу "Le Маршрутка"
"Покупаем украинское". Подкопаева поддержала украинский бренд вышиванок
"Покупаем украинское". Подкопаева поддержала украинский бренд вышиванок
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Отличный пранк", "Намек на федерацию?", "Все будет Украина". В сети обсуждают, как Арестович поздравил США с Днем Независимости (85029)
2
"Шестерка главного говнокомандующего Владимира Петра І Путина, дон". Актер студии "Квартал 95" спародировал Кадырова (48420)
3
В сети показали реакцию Баскова на вопрос украинки о войне и фразу "Слава Украине!". Видео (48323)
4
Звезда студии "Квартал 95" Сопонару показала свою старшую сестру (44672)
5
Жена Зеленского: В семейному кругу мы на равных, а с детьми – они делают с ним все, что хотят (33976)
6
Янина Соколова высказалась о возможном президентстве Залужного (31419)
7
"Единственная, которая всегда будет ждать". Украинский защитник вернулся с передовой и показал трогательную встречу с матерью. Видео (27410)
8
47-летний Вакарчук спустя год после рождения первенца во второй раз стал отцом. Названы имя и пол ребенка (24451)
 
 
 
 