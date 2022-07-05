Отдать даже часть территории Украины ради прекращения войны было бы предательством – Кличко

По его словам, он "расстраивается", когда слышит подобные предложения от западных партнеров.

"Это тот же месседж, который посылает Россия: хорошо, мы готовы найти компромисс, давайте найдем решение. Какой компромисс? Отдать часть нашей территории – это компромисс? Для нас, для украинцев, – нет," – сказал городской голова.

Никакой из подобных вариантов договоренностей все равно РФ не остановит, ей нужна вся Украина, считает Кличко.

Преимущество украинских войск перед российскими, по его мнению, заключается в мотивации.

"Они воюют за деньги. Мы воюем за наших детей", – сформулировал он.

На вопрос: "Если бы эта война была боксерским поединком, то в каком раунде мы находимся?" – бывший чемпион мира в супертяжелом весе ответил, что "у спорта есть правила, даже у войны есть правила, но Россия не играет ни по одному из них".

"Я не первый раз слышу это, мирные жители, сбежавшие из Мариуполя, говорили мне это раньше – вот что делает эту войну такой страшной", – сказал Кличко.