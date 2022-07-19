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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В больнице скончалась врач-невролог, пострадавшая от ракетного удара по Виннице, число жертв достигло 25

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Врач принимала пациентов в клинике, когда прилетела ракета
Врач принимала пациентов в клинике, когда прилетела ракета
Фото: Вінниця інформує / Telegram

Еще одна женщина, пострадавшая в результате ракетного удара российских оккупантов по Виннице 14 июля, умерла в больнице. Об этом сообщил 18 июля в Facebook глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"Сегодня в больнице скончалась врач-невролог Наталья Фальштинская. Когда прилетела ракета, она принимала пациентов в клинике "Нейромед". Без мамы остались трое детей. Светлая память", – написал Борзов.

https://www.facebook.com/borzov.s.s/posts/pfbid0J22KdTwjJtUNVgmrS3K9XTUUXV9uNbkt843YnjNbaoBvZmTZaWy4ua7YTHLdFnJKl

В результате обстрела в Виннице на месте погибли 23 человека, в том числе трое детейчетырехлетняя девочка и два мальчика семи и восьми лет. 16 июля одна из пострадавших скончалась в больнице

Фальштынская стала 25-й жертвой этой атаки. В клинике "Нейромед" 15 июля сообщали, что она и детский невролог Павел Ковальчук – в тяжелом состоянии, еще двое сотрудников медцентра, администратор Екатерина Гула и менеджер Татьяна Харченко, погибли. 

Всего за медицинской помощью после ракетного удара обратились 202 пострадавших. 18 июля в больницах оставались 63 раненых, четырех тяжелораненых перевезли в больницы Львова и Польши. 

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.

Ракетный удар был нанесен ракетами типа "Калибр", выпущенными из акватории Черного моря

В России признали, что совершили ракетную атаку по зданию Дома офицеров в Виннице, и выдвинули несколько "обоснований", согласно которым там якобы не то "тренировались ВСУ", не то "проходило совещание командования украинских Воздушных сил и иностранных поставщиков вооружений". На самом деле это здание много лет используется как культурный центр и концертный зал. Среди погибших и раненых есть музыканты, которые должны были выступать в тот день.

16 июля спасатели завершили разбор завалов после ракетного удара РФ в Виннице.

Теги: Винница, раненые, больница, война России против Украины, врачи, погибшие, Сергей Борзов
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