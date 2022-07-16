"России не удастся сломить украинское единство ложью или запугиванием". Зеленский призвал не верить фейкам из анонимных источников

Такое мнение глава Украинского государства высказал 16 июля в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента.

"Даже сегодняшний день показал, как важно, чтобы мы заботились об Украине и друг о друге, о том, что мы говорим и как переживаем это время. Сколько людей сегодня испугал фейк о массированном российском ракетном ударе по Украине? После всего, что происходило в предыдущие недели. После Днепра, Винницы, Часового Яра... Сколько нервов портится ежедневно тиражированием страшилок от российских пропагандистов и чиновников... Сколько проблем украинцы создают сами для себя, доверяя любому анонимному источнику", – отметил Зеленский.

По его словам, иногда соцсетями и сайтами распространяются "сознательные вбросы" из РФ, цель которых – дополнить ракетный и артиллерийский террор против Украины еще и информационным.

"Поэтому нам нужен и своеобразный эмоциональный суверенитет, чтобы не зависеть от того, что враг постоянно запускает против нас с вами. Чтобы не подыгрывать информационной игре против Украины. Чтобы иметь силу воспринимать заведомо любую информацию, любые сообщения, от кого бы они ни исходили. И видеть, кому и зачем они нужны и нужны ли именно Украине", – подчеркнул президент.

Очевидно, продолжил Зеленский, что "какими-либо ракетами и артиллерией" России не удастся сломить украинское единство.

"Так же очевидно и то, что украинское единство не сломать ложью или запугиванием, фейками или теориями заговора. Мы выстоим и победим. Отвоюем свою и отстроим нормальную жизнь. Мы сделаем это вместе – только так это возможно", – резюмировал президент.

В соцсетях сообщали 16 июля о массированной ракетной атаке российских военных по Украине.

По данным Воздушных сил, оккупанты нанесли удар шестью ракетами из района Каспийского моря, четыре из них сбили ВСУ, две попали в сельскохозяйственное предприятие в Черкасской области.

Кроме того, днем оккупанты обстреляли Покровск Донецкой области двумя ракетами "Искандер-М".

Война России против Украины. Главное (обновляется)