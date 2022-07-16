Резников: 50% ракет, летящих в наши города, сбиваются нашей ПВО. Если бы она не работала, ужаса было бы кратно больше

Резников: Мы обязаны улучшить системы противовоздушной и противоракетной обороны, и это уже утверждено Скриншот: BBC News Україна / YouTube

"Давайте будем реалистами. Если бы наша ПВО не работала, то, поверьте мне, ужаса и ужаса было бы кратно больше. Когда я говорю "кратно больше", я имею в виду, что 50% летящих в наши города ракет сбиваются нашей ПВО. Израильские специалисты скажут, например, что они гарантируют защиту на 80%. Но не 100%. Сегодня не существует 100-процентной защиты от крылатых и баллистических ракет определенного вида, например, от тех же "Калибров", – сказал он.

Резников привел пример известной израильской системы "Железный купол", и подчеркнул, что она сбивает только определенный вид ракет.

"Поэтому говорить о том, что можно закрыть небо 100-процентно, я бы не брался. Но улучшить системы противовоздушной и противоракетной обороны мы обязаны, и это уже утверждено: независимо от того, когда будет парад победы Украины над Россией, все равно нам нужно развивать свою собственную противоракетную и противовоздушную систему обороны, как это сделало государство Израиль. Я не хочу сравнивать нас с Израилем или Южной Кореей или с другими странами, которые живут в окружении недружественных соседей. У нас будет собственный, украинский опыт", – добавил он.

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