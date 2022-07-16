Резников: 50% ракет, летящих в наши города, сбиваются нашей ПВО. Если бы она не работала, ужаса было бы кратно больше

"Давайте будем реалистами. Если бы наша ПВО не работала, то, поверьте мне, ужаса и ужаса было бы кратно больше. Когда я говорю "кратно больше", я имею в виду, что 50% летящих в наши города ракет сбиваются нашей ПВО. Израильские специалисты скажут, например, что они гарантируют защиту на 80%. Но не 100%. Сегодня не существует 100-процентной защиты от крылатых и баллистических ракет определенного вида, например, от тех же "Калибров", – сказал он.
Резников привел пример известной израильской системы "Железный купол", и подчеркнул, что она сбивает только определенный вид ракет.
"Поэтому говорить о том, что можно закрыть небо 100-процентно, я бы не брался. Но улучшить системы противовоздушной и противоракетной обороны мы обязаны, и это уже утверждено: независимо от того, когда будет парад победы Украины над Россией, все равно нам нужно развивать свою собственную противоракетную и противовоздушную систему обороны, как это сделало государство Израиль. Я не хочу сравнивать нас с Израилем или Южной Кореей или с другими странами, которые живут в окружении недружественных соседей. У нас будет собственный, украинский опыт", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сегодня – 143-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину. С первых дней оккупанты обстреливают территорию Украины крылатыми ракетами, часть из них сбивает украинская ПВО.
По данным президента Украины Владимира Зеленского на утро 13 июля, РФ выпустила по Украине около 3 тыс. ракет. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил 14 июля, что ракетные удары – самая большая опасность для Украины, но "немалое количество" ракет сбивает украинская ПВО.
На прошлой неделе почти 30% российских ракет, выпущенных по Украине, били по гражданским объектам, сообщали в Генштабе.