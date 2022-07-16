Оккупанты обстреляли Покровск ракетами "Искандер-М", повреждены не менее 27 домов. Фото, видео

Оккупанты дважды ударили по мирным жителям Покровска баллистической ракетой "Искандер-М", отметили в Нацполиции Фото: Національна поліція України / Telegram

Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции в Facebook.

"Враг дважды ударил по мирным жителям баллистической ракетой "Искандер-М". Повреждены не менее 27 домов. Есть погибшие и раненые. Полицейские задокументировали военное преступление России", – говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские проверяют территорию и дома жителей Покровска на наличие пострадавших.

"Спасатели локализуют пожар, который произошел в результате обстрела. В настоящее время точное количество жертв устанавливается. Разрушены гражданские объекты и жилищный сектор, – рассказали в Нацполиции. – По фактам открыты уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)".

Фото: Національна поліція України / Telegram

Фото: Національна поліція України / Telegram

Фото: Національна поліція України / Telegram

Из-за целенаправленных обстрелов оккупантами мирного населения правоохранители призвали людей эвакуироваться на более безопасную территорию.

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