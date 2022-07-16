Оккупанты обстреляли Покровск ракетами "Искандер-М", повреждены не менее 27 домов. Фото, видео

Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции в Facebook.
"Враг дважды ударил по мирным жителям баллистической ракетой "Искандер-М". Повреждены не менее 27 домов. Есть погибшие и раненые. Полицейские задокументировали военное преступление России", – говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские проверяют территорию и дома жителей Покровска на наличие пострадавших.
"Спасатели локализуют пожар, который произошел в результате обстрела. В настоящее время точное количество жертв устанавливается. Разрушены гражданские объекты и жилищный сектор, – рассказали в Нацполиции. – По фактам открыты уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны)".
Из-за целенаправленных обстрелов оккупантами мирного населения правоохранители призвали людей эвакуироваться на более безопасную территорию.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Об обстреле Покровска сообщил мэр города Руслан Требушкин. "Продолжаются ракетные удары по Покровской общине… Пострадали дома, разбит автомобиль, есть жертвы, есть раненые среди мирного населения", – сказал он в видеовключении 16 июля.