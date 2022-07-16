Оккупанты обстреляли Покровск Донецкой области, есть погибшие – мэр

Об обстреле стало известно около 13.00 Фото: Pokrovsk.news / Telegrаm

"Продолжаются ракетные удары по Покровской общине. [...] Пострадали дома, разбит автомобиль, есть жертвы, есть раненые среди мирного населения", – сказал он.

По словам мэра, часть людей осталась без домов. Требушкин призвал горожан помочь пострадавшим жильем.

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О взрывах в Покровске Требушкин сообщил в 13.05.