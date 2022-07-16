Оккупанты обстреляли Покровск Донецкой области, есть погибшие – мэр

"Продолжаются ракетные удары по Покровской общине. [...] Пострадали дома, разбит автомобиль, есть жертвы, есть раненые среди мирного населения", – сказал он.
По словам мэра, часть людей осталась без домов. Требушкин призвал горожан помочь пострадавшим жильем.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О взрывах в Покровске Требушкин сообщил в 13.05.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 2 июля.
Регион оккупанты обстреливают регулярно. В частности, 15 июля в результате ударов россиян в области погибли, по данным главы обладминистрации Павла Кириленко, восемь мирных жителей.