Российские оккупанты убили 15 июля восемь мирных жителей Донецкой области – глава обладминистрации

"Сегодня очень много обстрелов. [...] По состоянию на сейчас (около 22.00. – "ГОРДОН") восемь человек погибли, 13 получили ранения по гражданскому населению", – сказал он.

Глава обладминистрации отметил, что обстрелам в пятницу подверглись Бахмут, Славянск, Соледар, Северск, Торецк, Угледар и другие населенные пункты.

"Видим тактику оккупанта. Они пытаются максимально действовать так, чтобы у людей был страх, была паника", – считает Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Оккупанты ежедневно обстреливают населенные пункты Донецкой области.