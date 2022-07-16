Оккупанты нанесли удар по Украине шестью ракетами из района Каспийского моря, четыре сбили ВСУ – Воздушные силы

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.
"Около 15.20 16 июля стратегические бомбардировщики Ту-95 МС российских оккупационных войск нанесли ракетный удар по Украине из района Каспийского моря. Враг выпустил шесть ракет типа Х-101 (Х-555), – говорится в сообщении. – Около 16.30 четыре ракеты были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования "Восток".
Отмечается, что остальные две попали в сельскохозяйственное предприятие в Черкасской области.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным президента Украины Владимира Зеленского на утро 13 июля, РФ выпустила по Украине около 3 тыс. ракет. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил 14 июля, что ракетные удары – самая большая опасность для Украины, но "немалое количество" ракет сбивает украинская ПВО. По словам главы Минобороны Алексея Резникова, ВСУ сбивают 50% ракет российских оккупантов, летящих в Украину.
На прошлой неделе почти 30% российских ракет, выпущенных по Украине, били по гражданским объектам, сообщали в Генштабе.