Оккупанты нанесли удар по Украине шестью ракетами из района Каспийского моря, четыре сбили ВСУ – Воздушные силы

Оккупанты нанесли ракетный удар по Украине со стратегических бомбардировщиков Ту-95 МС, отметили ВС ВСУ Фото: Минобороны России / Facebook (иллюстративное)

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Около 15.20 16 июля стратегические бомбардировщики Ту-95 МС российских оккупационных войск нанесли ракетный удар по Украине из района Каспийского моря. Враг выпустил шесть ракет типа Х-101 (Х-555), – говорится в сообщении. – Около 16.30 четыре ракеты были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования "Восток".

Отмечается, что остальные две попали в сельскохозяйственное предприятие в Черкасской области.

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