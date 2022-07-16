Оккупанты нанесли ракетный удар по сельхозпредприятию в Черкасской области – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец.
"Во время воздушной тревоги имеем два взрыва в одном из сел Чигиринской теробщины. Враг попал в сельхозпредприятие. На месте работают спасатели. Предварительно без жертв, – написал руководитель ОВА. – Уничтожена сельхозтехника и нанесен ущерб немногочисленному поголовью скота".
Как отмечается в Facebook Табуреца, воздушная тревога в Черкасской области длилась с 16.23 до 17.52.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ранее система противовоздушной обороны в Черкасской области сбивала российские ракеты. В частности, это произошло 4 мая, в результате чего никто не пострадал.
Днем 26 июня в Черкассах были слышны два взрыва. Позже стало известно, что были "два прилета вблизи областного центра", в результате которых есть погибший и пятеро травмированных.