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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли ракетный удар по сельхозпредприятию в Черкасской области – ОВА

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Российские оккупанты обстреляли село в Чигиринской теробщине, отметил Табурец
Российские оккупанты обстреляли село в Чигиринской теробщине, отметил Табурец
Фото: Ігор Табурець / Facebook

Российские оккупационные войска днем 16 июля обстреляли ракетами Чигиринскую территориальную общину Черкасской области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец.

"Во время воздушной тревоги имеем два взрыва в одном из сел Чигиринской теробщины. Враг попал в сельхозпредприятие. На месте работают спасатели. Предварительно без жертв, – написал руководитель ОВА. – Уничтожена сельхозтехника и нанесен ущерб немногочисленному поголовью скота".

Как отмечается в Facebook Табуреца, воздушная тревога в Черкасской области длилась с 16.23 до 17.52.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/IhorTaburets/posts/pfbid033wM5mmKSaShjRXszQNSDtaY2Zq7BjhMopDA33ggDMnwRfecpwjb5wjrbmxLKJL1Kl

Контекст:

Ранее система противовоздушной обороны в Черкасской области сбивала российские ракеты. В частности, это произошло 4 мая, в результате чего никто не пострадал.

Днем 26 июня в Черкассах были слышны два взрыва. Позже стало известно, что были "два прилета вблизи областного центра", в результате которых есть погибший и пятеро травмированных.

Теги: Россия, Украина, Черкасская область, спасатели, жертвы, обстрелы, война России против Украины, ущерб, ракеты, сельхозтехника, взрывы, Черкасская ОГА, российские оккупанты, воздушная тревога, Игорь Табурец
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