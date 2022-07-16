Оккупанты нанесли ракетный удар по сельхозпредприятию в Черкасской области – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Игорь Табурец.

"Во время воздушной тревоги имеем два взрыва в одном из сел Чигиринской теробщины. Враг попал в сельхозпредприятие. На месте работают спасатели. Предварительно без жертв, – написал руководитель ОВА. – Уничтожена сельхозтехника и нанесен ущерб немногочисленному поголовью скота".

Как отмечается в Facebook Табуреца, воздушная тревога в Черкасской области длилась с 16.23 до 17.52.

Война России против Украины. Главное (обновляется)