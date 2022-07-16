Спасатели завершили разбор завалов после ракетного удара РФ в Виннице. Последствия обстрела сняли на видео с дрона

"Всего в результате обстрела повреждены и разрушены 55 многоквартирных и частных жилых домов, 40 автомобилей и два трамвая", – проинформировали в Госслужбе.
В ГСЧС сообщили, ссылаясь на данные обладминистрации, что 23 человека погибли, в ОВА сегодня сообщали, что еще одна женщина скончалась в больнице. 202 человека получили ранения, около 70 были госпитализированы.
Пропавшим без вести считается еще один человек.
Последствия удара по Виннице "Радіо Свобода" показало на видео, снятое с дрона.
Поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по Вінниці— Радіо Свобода (@radiosvoboda) July 15, 2022
За медичною допомогою звернулися 183 потерпілих, 82 з них госпіталізували, серед поранених - 4 дитини, — повідомив очільник Нацполіції України Ігор Клименкоhttps://t.co/6ubjIMRvSM pic.twitter.com/6LQK1R90jN
Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров. По данным ГСЧС, ракетный удар был нанесен двумя ракетами типа "Калибр" маркировки 3М-14Е. Еще две ракеты сбила ПВО.
Среди погибших в результате атаки – трое детей: четырехлетняя девочка и два мальчика семи и восьми лет.