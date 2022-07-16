Спасатели завершили разбор завалов после ракетного удара РФ в Виннице. Последствия обстрела сняли на видео с дрона

В результате удара по Виннице 14 июля погибли 24 человека Фото: radiosvoboda.org

"Всего в результате обстрела повреждены и разрушены 55 многоквартирных и частных жилых домов, 40 автомобилей и два трамвая", – проинформировали в Госслужбе.

В ГСЧС сообщили, ссылаясь на данные обладминистрации, что 23 человека погибли, в ОВА сегодня сообщали, что еще одна женщина скончалась в больнице. 202 человека получили ранения, около 70 были госпитализированы.

Пропавшим без вести считается еще один человек.

Последствия удара по Виннице "Радіо Свобода" показало на видео, снятое с дрона.

Поліція ідентифікувала 19 із 23 загиблих внаслідок ракетних ударів по Вінниці



За медичною допомогою звернулися 183 потерпілих, 82 з них госпіталізували, серед поранених - 4 дитини, — повідомив очільник Нацполіції України Ігор Клименкоhttps://t.co/6ubjIMRvSM pic.twitter.com/6LQK1R90jN — Радіо Свобода (@radiosvoboda) July 15, 2022