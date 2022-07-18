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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Винницкой ОВА попросил иностранных дипломатов помочь с восстановлением Дома офицеров после ракетного удара РФ

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В Винницу приехала делегация иностранных дипломатов
В Винницу приехала делегация иностранных дипломатов
Фото: Ізраїль в Україні - Israel in Ukraine / Facebook

18 июля делегация послов стран Европы и Израиля посетила Винницу. Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов обратился к дипломатам с просьбой помочь в восстановлении Дома офицеров, частично разрушенного ракетным ударом российских оккупантов. Об этом он сообщил в Telegram.

"Сегодня делегация послов стран ЕС и Израиля – 20 дипломатов – приехала поддержать винничан. Винница теперь на карте военных преступлений России… 14 июля ракеты "Калибр" попали в Дом культуры, автостоянку возле больницы и парк. Три ракеты – цена жизни 24 человек. Трое детей – четырехлетняя Лиза, семилетний Максим и восьмилетний Кирилл", – написал Борзов.

Он уточнил, что Винницу посетили дипломатические представители Франции, Хорватии, Словении, Бельгии, Кипра, Дании, Австрии, Греции, Латвии, Германии, Словакии, Швеции, Литвы, Польши, Венгрии, Чехии, Швейцарии и Израиля.

По словам Борзова, в больницах до сих пор находится 63 раненых в результате обстрела граждан. Четырех тяжелораненых перевезли в больницы Львова и Польши. Двое пациентов находятся в критическом состоянии.

"Площадь Победы перекрыта. Работают следователи. Общественный транспорт проезжает, не останавливаясь… А фасад Дома офицеров выстоял. Обратился к дипломатам с просьбой помочь его спасти", – отметил Борзов.

Он подчеркнул, что здание является памятником архитектуры и именно "о возможности его восстановления говорили с уважаемыми гостями на месте трагедии".

"Ведь международные партнеры уже делают конкретные шаги по реставрации и реконструкции разрушенных и поврежденных объектов культурного наследия Украины. В частности, в форме культурного патронажа. В качестве примера – Италия вместе с Украиной восстановит драмтеатр в Мариуполе, который уничтожили российские оккупанты", – напомнил глава ОВА.

Борзов уточнил, что в ближайшее время при Винницкой областной военной администрации будет создана специальная комиссия по этому вопросу.

"Должны учитываться все возможные варианты восстановления Дома офицеров. Адрес его символичен: Винница, площадь Победы. Она ждет Победы Украины", – подытожил глава администрации.

15 июля Борзов писал, что здание Дома офицеров будет снесено.

17 июля он уточнил, что после попадания ракет здание, согласно выводу экспертов ГСЧС, является аварийным и специалисты приняли решение о разборе завалов.

"Речь не о сносе всего объекта, а о демонтаже аварийных конструкций, где опасно. Дом офицеров выстоял Вторую мировую войну. Выстоит и эту – он уже стал символом стойкости Винницы", – написал он.

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.

Ракетный удар был нанесен ракетами типа "Калибр", выпущенными из акватории Черного моря. Еще две ракеты сбила ПВО.

В России признали, что совершили ракетную атаку по зданию Дома офицеров в Виннице, и выдвинули несколько "обоснований", согласно которым там якобы не то "тренировались ВСУ", не то "проходило совещание командования украинских Воздушных сил и иностранных поставщиков вооружений". На самом деле это здание много лет используется как культурный центр и концертный зал. Среди погибших и раненых есть музыканты, которые должны были выступать в тот день.

16 июля спасатели завершили разбор завалов после ракетного удара РФ в Виннице.

Погибло 24 человека, в том числе трое детейчетырехлетняя девочка и два мальчика семи и восьми лет. 202 пострадавших обратились за медицинской помощью.

Теги: Израиль, Винница, ракеты, архитектура, дипломаты, Евросоюз, Сергей Борзов, послы, восстановление
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