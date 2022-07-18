Глава Винницкой ОВА попросил иностранных дипломатов помочь с восстановлением Дома офицеров после ракетного удара РФ

"Сегодня делегация послов стран ЕС и Израиля – 20 дипломатов – приехала поддержать винничан. Винница теперь на карте военных преступлений России… 14 июля ракеты "Калибр" попали в Дом культуры, автостоянку возле больницы и парк. Три ракеты – цена жизни 24 человек. Трое детей – четырехлетняя Лиза, семилетний Максим и восьмилетний Кирилл", – написал Борзов.

Он уточнил, что Винницу посетили дипломатические представители Франции, Хорватии, Словении, Бельгии, Кипра, Дании, Австрии, Греции, Латвии, Германии, Словакии, Швеции, Литвы, Польши, Венгрии, Чехии, Швейцарии и Израиля.

По словам Борзова, в больницах до сих пор находится 63 раненых в результате обстрела граждан. Четырех тяжелораненых перевезли в больницы Львова и Польши. Двое пациентов находятся в критическом состоянии.

"Площадь Победы перекрыта. Работают следователи. Общественный транспорт проезжает, не останавливаясь… А фасад Дома офицеров выстоял. Обратился к дипломатам с просьбой помочь его спасти", – отметил Борзов.

Он подчеркнул, что здание является памятником архитектуры и именно "о возможности его восстановления говорили с уважаемыми гостями на месте трагедии".

"Ведь международные партнеры уже делают конкретные шаги по реставрации и реконструкции разрушенных и поврежденных объектов культурного наследия Украины. В частности, в форме культурного патронажа. В качестве примера – Италия вместе с Украиной восстановит драмтеатр в Мариуполе, который уничтожили российские оккупанты", – напомнил глава ОВА.

Борзов уточнил, что в ближайшее время при Винницкой областной военной администрации будет создана специальная комиссия по этому вопросу.

"Должны учитываться все возможные варианты восстановления Дома офицеров. Адрес его символичен: Винница, площадь Победы. Она ждет Победы Украины", – подытожил глава администрации.

15 июля Борзов писал, что здание Дома офицеров будет снесено.

17 июля он уточнил, что после попадания ракет здание, согласно выводу экспертов ГСЧС, является аварийным и специалисты приняли решение о разборе завалов.

"Речь не о сносе всего объекта, а о демонтаже аварийных конструкций, где опасно. Дом офицеров выстоял Вторую мировую войну. Выстоит и эту – он уже стал символом стойкости Винницы", – написал он.