"Выстоял Вторую мировую войну, выстоит и эту". Обстрелянный Дом офицеров в Виннице решили не сносить

"После обследования специалистами было принято решение о разборе завалов. Речь не о сносе всего объекта, а о демонтаже аварийных конструкций, где опасно. Дом офицеров выстоял Вторую мировую войну. Выстоит и эту – он уже стал символом стойкости Винницы", – написал он.

Борзов отметил, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сделала вывод, что здание Дома офицеров является аварийным.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

15 июля Борзов писал, что здание Дома офицеров будет снесено.

Здание Дома офицеров в Виннице известно как концертный зал и культурный центр. В интернете на многочисленных специализированных сайтах продавались билеты на запланированные там мероприятия. Вечером 14 июля здесь должно было состояться, в частности, выступление украинской певицы Roxolana, которая сообщила, что в результате ракетной атаки оккупантов погиб один из членов ее концертной команды.