"Выстоял Вторую мировую войну, выстоит и эту". Обстрелянный Дом офицеров в Виннице решили не сносить

"После обследования специалистами было принято решение о разборе завалов. Речь не о сносе всего объекта, а о демонтаже аварийных конструкций, где опасно. Дом офицеров выстоял Вторую мировую войну. Выстоит и эту – он уже стал символом стойкости Винницы", – написал он.
Борзов отметил, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сделала вывод, что здание Дома офицеров является аварийным.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
15 июля Борзов писал, что здание Дома офицеров будет снесено.
Здание Дома офицеров в Виннице известно как концертный зал и культурный центр. В интернете на многочисленных специализированных сайтах продавались билеты на запланированные там мероприятия. Вечером 14 июля здесь должно было состояться, в частности, выступление украинской певицы Roxolana, которая сообщила, что в результате ракетной атаки оккупантов погиб один из членов ее концертной команды.
Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.
Ракетный удар был нанесен ракетами типа "Калибр", выпущенными из акватории Черного моря. Еще две ракеты сбила ПВО.
В России признали, что совершили ракетную атаку по зданию Дома офицеров в Виннице, и выдвинули несколько "обоснований", согласно которым там якобы не то "тренировались ВСУ", не то "проходило совещание командования украинских Воздушных сил и иностранных поставщиков вооружений". На самом деле это здание много лет используется как культурный центр и концертный зал. Среди погибших и раненых есть музыканты, которые должны были выступать в тот день.
16 июля спасатели завершили разбор завалов после ракетного удара РФ в Виннице.
Погибло 24 человека, в том числе трое детей: четырехлетняя девочка и два мальчика семи и восьми лет. 202 пострадавших обратились за медицинской помощью.