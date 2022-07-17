Все погибшие в результате ракетного удара по Виннице идентифицированы, без вести пропавших нет – глава ОВА

"Все лица установлены, и с завтрашнего дня начнутся похороны погибших в Виннице и области", – сказал Борзов. В Facebook он также уточнил, что без вести пропавших на данный момент нет.

В больницах остаются 68 раненых, среди них 14 в тяжелом состоянии, четверо – в критическом.

16 июля спасатели завершили разбор завалов после ракетного удара РФ в Виннице.

Погибло 24 человека, в том числе трое детей: четырехлетняя девочка и два мальчика семи и восьми лет. 202 пострадавших обратились за медицинской помощью.