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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Все погибшие в результате ракетного удара по Виннице идентифицированы, без вести пропавших нет – глава ОВА

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Россия ударила "Калибрами" по Виннице 14 июля
Россия ударила "Калибрами" по Виннице 14 июля
Фото: serhii_nuzhnenko / Instagram

Все тела погибших в результате ракетного удара российских оккупантов по Виннице 14 июля опознали. Об этом сообщил в эфире телемарафона 16 июля глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, видео опубликовано в его Facebook.

"Все лица установлены, и с завтрашнего дня начнутся похороны погибших в Виннице и области", – сказал Борзов. В Facebook он также уточнил, что без вести пропавших на данный момент нет. 

В больницах остаются 68 раненых, среди них 14 в тяжелом состоянии, четверо – в критическом.

https://www.facebook.com/borzov.s.s/videos/1167978137379887/

16 июля спасатели завершили разбор завалов после ракетного удара РФ в Виннице.

Погибло 24 человека, в том числе трое детейчетырехлетняя девочка и два мальчика семи и восьми лет. 202 пострадавших обратились за медицинской помощью.

Контекст:

Оккупанты нанесли ракетные удары по центру Винницы днем 14 июля. Атакой повреждены 55 домов и 40 автомобилей. Серьезные разрушения получили медицинский центр, дом быта "Юбилейный" и Дом офицеров.

Ракетный удар был нанесен ракетами типа "Калибр", выпущенными из акватории Черного моря. Еще две ракеты сбила ПВО.

В России признали, что совершили ракетную атаку по зданию Дома офицеров в Виннице, и выдвинули несколько "обоснований", согласно которым там якобы не то "тренировались ВСУ", не то "проходило совещание командования украинских Воздушных сил и иностранных поставщиков вооружений". На самом деле это здание много лет используется как культурный центр и концертный зал. Среди погибших и раненых есть музыканты, которые должны были выступать в тот день.

Теги: Винница, раненые, война России против Украины, погибшие, Сергей Борзов
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