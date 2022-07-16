Некоторые укрытия в Виннице находятся в ужасном состоянии – Офис президента Украины

В Винницу, которая подверглась ракетному обстрелу со стороны российских оккупантов, Тимошенко ездил по поручению президента Украины Владимира Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака.

"При ознакомлении с состоянием укрытий в городе было обнаружено, что некоторые из них – в ужасном состоянии. Кирилл Тимошенко акцентировал на недостаточном уровне обустройства бомбоубежищ. [...] С руководством города обсуждались приоритеты в решении вопроса безопасности, который сегодня актуален как никогда", – говорится в сообщении.

Тимошенко подчеркнул, что именно местная власть отвечает за помещения для укрытия людей в случае воздушной тревоги, а жители "должны знать, где переждать опасность".

"Это сигнал не только для Винницы, но и для других городов и поселков. Местная власть должна обеспечивать наличие и контроль состояния специализированных помещений. [...] Отдельно апеллирую к сознательности граждан: не пренебрегайте, пожалуйста, сигналами воздушной тревоги. Это может сохранить жизнь вам и вашим семьям", – объяснил замглавы ОП.

В Офисе президента также показали фото винницких убежищ.

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